Afrique: Signature d'un accord-cadre de coopération entre le Rwanda et les Comores

Dhoihir Dhoulkamal et Vincent Biruta, ministres rwandais et comoriens des affaires étrangères, ont signé lundi à Moroni un accord-cadre de coopération. Kigali et Moroni veulent renforcer leur relation. En marge de cette visite, le Rwanda a également manifesté sa volonté de soutenir les Comores lors de la prochaine présidence de l'Union africaine.

Seul candidat à la présidence de l'Union africaine, les Comores vont pour la première fois diriger l'organisation continentale. Lors de sa visite, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a garanti à la partie comorienne l'accompagnement et le soutien de Kigali : " Le Rwanda soutiendra les Comores pour la présidence de l'Union africaine, et nous sommes disposés à échanger les expériences et à faire que la présidence des Comores soit un succès. "

Lors d'une brève rencontre avec le président Azali Assoumani, Vincent Biruta a tenu à le féliciter par avance et à lui exposer des sujets importants du continent, notamment ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Hamada Madi Boléro, conseiller diplomatique du président Azali Assoumani, rapporte que " le diplomate rwandais en a profité pour exposer au président de la République la situation régionale et demander que le futur président de l'Union africaine s'investisse pour sortir de cette situation difficile que vivent les populations de la région. "

S'agissant de l'accord-cadre de coopération, plusieurs domaines sont concernés comme le tourisme, l'agriculture, l'éducation ou encore l'énergie. Une commission mixte permanente sera prochainement mise en place, pour notamment déterminer, les secteurs d'activités prioritaires.