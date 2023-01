Afrique: CHAN 2022 / Cameroun - Cédric Martial Zemba Ikoung, " Nous allons préparer le match contre le Niger dans la même concentration "

interview

Au sein de l'effectif du Cameroun qui a battu 1-0 le Congo ce soir au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022 grâce à l'unique but de Jérôme Ngom Mbekeli en seconde période, le milieu de terrain, Cédric Martial Zemba Ikoung, a révélé le sentiment comment ils entrevoient le prochain défi.

Journaliste : quel est votre sentiment après cette victoire ?

C'est un sentiment de joie après cette entame dans la compétition qui je pense nous mettra en dé plus en plus en confiance pour la suite de la compétition. Donc je pense que le sentiment ne peut être que de joie surtout que nous avons une poule compliquée.

Journaliste : vous auriez pu marquer plus de buts, mais vous avez manqué de réalisme ?

C'est ça le football du haut niveau. On aurait pu marquer plus de buts comme vous le dites mais je pense que le plus important dans un match à trois points c'est le résultat, c'est la victoire. Je pense que prochainement nous allons mieux nous préparer, mieux nous appliquer pour pouvoir concrétiser les actions. Donc nous allons travailler dessus avec le staff technique.

Journaliste : comment voyez vous le match contre le Niger ?

Le prochain match justement nous allons le préparer normalement comme les autres, dans la même concentration pour pouvoir mieux l'aborder. Comme je le disais chaque fois nous allons mieux travailler pour disputer ce match dans de meilleures conditions possibles. Ce match du groupe, comme les autres, est une finale pour nous.

Dounia MESLI (De notre envoyée spéciale en Algérie) : est-ce que vous appréhendiez ce match en Algérie, à Oran ou pas du tout ce match ?

Déjà nous sommes en compétition. Si nous sommes là c'est pour s'exprimer peu importe lieu. C'est ça aussi un compétiteur. Que ce soit à Alger, que ce soit à Oran, on va s'exprimer. Donc on a aimé le stade, on s'est exprimé et on a donné le meilleur de nous.

Dounia MESLI (De notre envoyée spéciale en Algérie) : votre coach a dit que vous avez été bien accueilli et que le passé c'est le passé...

Oui déjà on a été bien accueilli. L'accueil a été bon donc. A un moment donné aussi, nous sommes des compétiteurs, nous n'allons pas nous attarder sur l'accueil. Mais l'accueil a été bon.