Afrique: Production industrielle - Une baisse de 3,5% enregistrée au troisième trimestre 2022

Dans sa " Note sur les évolutions économiques récentes " (Neer), l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a analysé le secteur de la production industrielle.

Selon l'Ansd, comparée à la période correspondante de 2021, l'activité industrielle est marquée par une baisse de la production de 3,5% au troisième trimestre 2022. Cette contre-performance est attribuable à la chute de la production des industries extractives (-8,5%), des industries manufacturières (-3,4%) et celle des industries environnementales (-1,6%). Toutefois, la production d'électricité, de gaz et d'eau (+5,9) s'est rehaussée sur la période sous revue. Sur les neuf premiers mois de 2022, la production totale s'est repliée de 2,6% en référence à celle de la même période de l'année précédente.

L'Ansd renseigne que la baisse de la production des industries manufacturières est liée à la contraction de la production des produits électroniques, informatiques, équipements électriques (-89,9%), du cuir travaillé et articles de voyage, chaussures (-64,7%) et du papier et carton, travaux d'impression et reproduction d'enregistrements (-31,5%).

Toutefois, il est noté une amélioration de l'activité des sous branches des produits textiles et articles d'habillement (+43,3%) et des produits du raffinage et de la cokéfaction (+8,7%). Quant au recul de la production des industries extractives, il est attribuable à la contre performance constatée dans la production d'autres produits des industries extractives (-10,6%) et des minerais métalliques (-6,3%).

Le repli de la production des industries environnementales est attribuable à la contre performance de l'activité de collecte, de traitement et d'élimination de déchets (-1,6%). Le renforcement de la production d'électricité, de gaz et d'eau est lié à la hausse de la production d'électricité et de gaz (+8,7%).