Afrique: CHAN 2022 - (Cameroun 1-0 Congo) - Jean Elie Ngoya Obackas, " Je ne blâme pas mon équipe "

interview

Après leur défaite 1-0 de lundi soir contre le Cameroun au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022, le sélectionneur du Congo, Jean Elie Ngoya Obackas, s'est prononcé en conférence de presse, soutenant son équipe.

L'unique but de Jérôme Ngom Mbekeli en seconde période a scellé le match en faveur des Camerounais au stade Miloud Hadefi d'Oran.

Journaliste : quel est votre sentiment après cette défaite ?

Jean Elie Ngoya Obackas : Nous avons joué et perdu ce match contre le Cameroun. Le premier match. Pour moi ça n'a pas été mauvais temps ensemble. Nous avions une situation tactique qui n'arrive pas généralement dans un match de football. Nous avons perdu nos deux défenseurs, coup sur coup. On a donc été obligé de s'adapter pour se réinventer. À ce moment-là, on a commencé à perdre le fil du match vers la 50e minute. Et quand on encaisse dans ces conditions-là, ça devient difficile à remonter. Et il faut aussi reconnaître que les joueurs qui sont entrés en seconde mi-temps ont du mal à s'adapter par rapport au jeu. C'est pas à la fin qu'ils ont essayé de relever la tête mais c'était déjà perdu.

Journaliste : qu'est-ce qui vous a manqué ce soir pour tenir en échec le Cameroun ou avoir au moins un match nul ?

Jean Elie Ngoya Obackas : Ce qui nous a manqué c'est un peu de courage. On a pas cru à un moment donné. Parce que quand on tient l'adversaire 0-0 à la mi-temps. On aurait pu marquer deux buts avant la pause et ça aurait été plus facile dans la seconde mi-temps. Mais non c'est ce genre de compétition quand vous manquez des occasions franches de ce genre... Vous voyez que c'est partagé. La première mi-temps pour le Congo et la seconde mi-temps pour le Cameroun parce qu'ils ont compris le danger. Et là on s'est mis nous-mêmes en difficulté en encaissant le but ça devenait plus compliqué.

Journaliste : est-ce que vous avez pu remarquer les qualités de vos joueurs, surtout vos jeunes joueurs dans ce match ?

Jean Elie Ngoya Obackas : Vous voulez parler de Deo Gracias, vous avez vu il avait été énorme. Il a commencé un point, Et quand on a eu cette situation à laquelle on ne s'attendait pas on a été obligé de se réadapter de le mettre dans le couloir. Et il a bien défendu dans le couloir. C'est un joueur énorme même s'il est jeune on a tous vu que c'est un joueur d'avenir. Il a beaucoup de talents et ce serait bien de l'accompagner pour pouvoir avoir des matchs de ce niveau dans son évolution.

Journaliste : je vous ai vu très très intéressant à l'entame du match. Mais au fil du match, le bloc a reculé. Est-ce que c'est ce que vous avez mis en place ou bien ce sont les joueurs qui n'ont pas pu mettre en pratique vos consignes ?

Jean Elie Ngoya Obackas : Non, les joueurs ont joué comme on a voulu. Je ne blâme pas mon équipe, même dans la difficulté. On connaissait cette équipe du Cameroun. Cela fait partie de notre plan pour donner aux jeunes joueurs une chance de grandir et au CHAN, c'est l'étape parfaite pour les initier aux compétitions de haut niveau. Je maintiens ma décision de jouer avec de jeunes joueurs car nous travaillons sur un projet de cinq ans et il est maintenant temps de montrer ce sur quoi nous travaillons au Congo.