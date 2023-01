Sénégal: Accident de Sakal - Le gouvernement a pris "toutes les mesures" pour une bonne prise en charge des blessés" (Amadou Ba)

Louga — Le Premier ministre, Amadou Ba, a assuré que toutes les mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour une prise en charge adéquate des blessés de l'accident de la route survenu dans la nuit de dimanche à lundi à Mbégour, un village de la commune de Ngeune Sarr (arrondissement de Sakal), dans le département de Louga (nord).

Ce drame impliquant un camion et un car de transport de voyageurs sur la Route nationale 2 a entrainé la mort de vingt-deux personnes et occasionné vingt-quatre blessés.

"D'ores et déjà, je voudrais dire que toutes les mesures ont été prises par le chef de l'Etat, pour que nos compatriotes blessés soient traités dans les meilleures conditions possibles", a-t-il déclaré.

Amadou Ba s'entretenait, lundi, avec des journalistes lors d'un point de presse, à l'issue d'une visite aux blessés internés au centre hospitalier régional (CHR) Amadou-Sakhir-Mbaye de Louga.

"L'Etat va également accompagner les familles éplorées à faire le deuil, en octroyant une somme de deux millions FCFA à chacune de ces familles, mais également les blessés dans leur prise en charge médicale, car chacun d'eux aura un million FCFA", a-t-il ajouté.

Il a profité de cette occasion pour présenter, au nom du chef de l'Etat, ses condoléances aux familles éplorées, mais également à l'ensemble du peuple sénégalais. Il a aussi souhaité prompt rétablissement à tous les blessés.

Le chef du gouvernement a salué "la réaction des forces de sécurité et des services de santé, qui se sont mobilisés avec une très grande rapidité pour apporter secours et assistance aux victimes de cet accident".

M. Ba a annoncé que le chef d'Etat a "demandé à l'état-major des armées de dépêcher un hélicoptère qui est arrivé ce matin, à Louga et qui a pu [acheminer] sept personnes à Dakar, dont l'une est décédée en cours d'évacuation".

"Un avion était positionné à Dakar pour pouvoir venir récupérer les autres malades si le besoin se faisait sentir", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a insisté sur "la pertinence des mesures prises lors du conseil interministériel sur la sécurité routière, notamment l'interdiction des transformations que subissaient les véhicules de transport, suite à l'accident qui s'est produit à Sikilo, dans la région de Kaffrine et qui a fait 42 morts".

"On l'a revu aujourd'hui, parce que c'est un car dont la carte grise permettait de prendre trente-deux personnes et il y avait quinze personnes de plus, soit quarante-sept personnes", a-t-il fustigé.

"Rien ne l'explique, personne ne l'explique, et cela montre la pertinence des mesures prises", a-t-il fait valoir.

"Des mesures ont été prises", d'autres sont en cours d'application, a-t-il rappelé, soulignant que "l'Etat les mettra en application avec toute la rigueur requise".

"Nous continuerons à discuter et échanger avec les chauffeurs et transporteurs, pour que l'intérêt général soit au-dessus des intérêts particuliers, pour qu'on puisse préserver la vie, la sécurité et l'intégrité physique des voyageurs, qu'ils soient sénégalais ou étrangers", a-t-il conclu.