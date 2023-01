Madagascar: Football / CHAN - Faneva Ima et Nicolas Dupuis donnent leurs avis

Après le début idéal de Madagascar au CHAN, l'ancien capitaine des Barea, Faneva Andriantsima et son coach Nicolas Dupuis incitent les hommes de Roro à poursuivre dans la prudence.

L'aventure se poursuit. Deux consultants de Canal+ apportent leurs analyses au lendemain du premier match de groupe des Barea A', dans le septième championnat d'Afrique des nations en Algérie. Deux porte-fanions du pays à la CAN 2019, notamment le sélectionneur Nicolas Dupuis, et Faneva Andriantsima dit Ima, ancien capitaine des Barea, qui est actuellement sollicité par le groupe de média français Canal+ à commenter les matches de Madagascar au CHAN, apportent leur analyse du premier match des Barea au CHAN. Ils se disent hyper-contents et fiers de la prestation des joueurs et du coach. "C'est la continuité pour les joueurs comme Tsiry, Nina, Berajo, ... tout le monde se met au diapason, avec beaucoup de solidarité, de courage... " souligne le coach Dupuis. "Je suis vraiment satisfait... Je suis étonné par la charnière centrale et le super gardien... Très moyen, le Ghana n'a pas montré grand-chose malgré ses qualités physiques... Nous avons montré beaucoup d'envie, beaucoup de cœur et de solidarité, et cela a suffi pour faire la différence. Il faut continuer comme ça" confie le technicien français.

"Je félicite les joueurs et l'entraîneur. Nous avons gagné, c'est le plus important. Mais pour aller plus loin, il faut renforcer la conservation de balle avec plus de concentration" souligne de son côté Faneva Ima.

Jouer la prudence

Dupuis apporte aussi des remarques et des conseils, comme le manque d'un avant de pointe pour orienter le ballon au lieu de se focaliser d'avance sur la finition. Il précise également que "nous ne sommes pas encore qualifiés. Si le Ghana fait 2-0 avec le Soudan et que le Soudan nous bat 2-0, nous sommes éliminés, donc il faut faire attention, et ne pas s'endormir". Le coach français conseille ainsi une solution offensive axiale pour ne pas trop subir et prendre des risques car Nina ne fera pas des miracles à tous les matches, outre les courses partout de Tsiry.

"Le staff a bien bossé parce que physiquement on est prêt, les joueurs sont solidaires et courageux. Nina a fait la différence et Tsiry a été l'homme du match" poursuit le coach des Barea A. "J'ai constaté beaucoup d'erreurs au marquage, heureusement que les Ghanéens n'étaient pas très adroits. Les latéraux ont été en difficulté. Il ne faut pas lâcher le marquage pour ne pas prendre de risque" a conseillé, pour sa part, l'ancien capitaine des Barea. Les deux techniciens reconnaissent que Roro a fait de bons remplacements. Après le forfait du Maroc, il faut matérialiser la qualification en quarts. Et il faut faire attention car le Soudan, comme Madagascar, a 50% de joueurs en équipe nationale A.