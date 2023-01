Madagascar: Études supérieures - Huit mille sept cent diplômés sortis de l'INSCAE en quarante ans

Un triple événement hier à l'Inscae aux 67 hectares. La rentrée solennelle coïncidait avec le début de la célébration du quarantième anniversaire et l'intégration de la quarante-et-unième promotion.

Un jour de gloire hier au siège de l'INSCAE aux 67 hectares. Où la traditionnelle rentrée solennelle a été couplée avec le début de la célébration du quarantième anniversaire et une occasion de porter aux fonts baptismaux les nouvelles têtes de la quarante-et-unième promotion. Prenant la parole pour cette journée historique, le professeur Oly Harimino, actuelle directrice générale de l'Inscae, ancienne étudiante, fière et enthousiaste, a souhaité la " bienvenue à la 41ème Promotion et aux nouveaux étudiants de MBA. L'INSCAE a recruté en ce début de parcours 339 étudiants en première année du cycle licence, formation initiale et continue, 67 en cycle Master dont 41 en MBA Finances et PME et 26 en MBA gestion de projet, il s'agit d'un programme de l'UQTR délocalisé à l'INSCAE. Je profite également de cette opportunité pour vous annoncer que votre intégration à l'Institut marque la 40ème année de l'INSCAE. Toutes les activités pédagogiques et para-pédagogiques de cette année seront donc consacrées à cette célébration, dans le sens contributif et non festif ". Des benjamins de quatorze ans ont intégré les rangs du bataillon hier.

Sur sa lancée, elle a révélé que depuis 1983 où le Centre de Formation en Comptabilité, fondé en 1981, a été transformé en Institut National en Sciences Comptables et d'Administration d'Entreprises, INSCAE, ce dernier a sorti de ses moules pas moins de 8700 diplômés. Qui ont contribué, là où ils exercent maintenant, au développement du pays. Que ce soit au niveau des organismes publics nationaux, des instances internationales ou à la tête de leurs propres entreprises. En tout cas, le label INSCAE ouvre toutes les portes sur le marché du travail.

Troisième génération

Ici ou ailleurs. Les présences de Victor Harrison, ancien directeur général, devenu premier malgache à être élu commissaire des Affaires économiques de l'Union africaine , et de Constant Horace, un des fondateurs de l'INSCAE, devenu le précurseur des ambassadeurs malgaches au Canada, ont été des plus appréciées. Sans compter les autres fortes personnalités venues honorer cette cérémonie qui fera date. D'éminents professeurs, hors du commun.

Si la professeure Oly Harimino a été laudative sur les anciennes générations, elle l'était autant pour les héritiers dignes de tous les éloges. " Les troisièmes générations sont les petits enfants des premières et les enfants des deuxièmes. Le rôle de cette génération est de challenger davantage les deux premières. D'ailleurs, leurs récents exploits en sont déjà des preuves. Tout en étant étudiants, de jeunes entrepreneurs ont été primés par Fihariana alors que d'autres ont osé s'attaquer à l'Anzisha Prize, un concours international d'entrepreneurs. Mais cela ne s'est pas arrêté là, des étudiants se sont mesurés aux universitaires mondiaux pour décrocher la douzième place,Team Ketrika, et la deuxième place ,Team Kajy, sur plus de 2 800 étudiants et 600 universités mondiales, en modélisation financière. Rendez-vous compte de ces réussites, alors qu'ils n'étaient encore qu'étudiants ? Avec les moyens qu'ils avaient, ces jeunes sont arrivés à se positionner dans les rangs mondiaux ".

L'INSCAE va se décliner vers d'autres paradigmes pour les années à venir. Une disposition d'esprit louée à sa juste valeur par Vavitsara Gabriela Rahantanirina, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. " Nous soutenons toutes les initiatives qui vont dans le sens du renforcement des compétences. Afin de réduire l'écart de l'éternelle l'adéquation formation-emploi. Je ne peux qu'être admirative devant l'histoire de l'INSCAE, les valeurs qu'il défend, la qualité des cours, des formations et des stages qu'il dispense à ses étudiants et apprenants ".

L'INSCAE, un vivier d'intellectuels, en quatre décennies, a su se forger une excellente réputation. Autant sur le plan national qu'international. Cela vaut une mention très honorable. Avec la félicitation du jury.