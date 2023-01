Madagascar: Tourisme de croisière - Les Îles Vanilles prônent une approche durable

Sous la houlette de l'association des Îles Vanilles, le développement de la croisière dans l'océan Indien est en passe de prendre un nouveau tournant, celui du développement durable.

Cette stratégie dessinée en partenariat avec l'ensemble des îles, dont Madagascar, est appliquée depuis la réouverture des frontières. Selon cette association, le soutien aux compagnies disposant de bateaux plus petits, plus respectueux de l'environnement dans les secteurs du luxe et des expéditions est porteur de succès. Ainsi, la saison 2022-2023 de croisière est programmée pour apporter des nouveautés avec, par exemple, l'arrivée du Coral Geographer de Coral Expedition d'Australie. Cette compagnie fait figure de référence avec des engagements qualifiés de très forts vis-à-vis de l'environnement qui en font un partenaire idéal pour un développement durable.

Mark Fifield, Directeur Général du groupe Coral Expedition, a déclaré que pendant près de quatre décennies, la compagnie a emmené de petits groupes d'explorateurs partageant les mêmes idées dans des zones naturelles reculées du monde. " Notre équipage et nos invités ont un profond respect pour les cultures et les lieux que nous visitons. Nous apportons un style de tourisme soucieux de l'environnement sans submerger les communautés. Nous voulons toujours nouer des relations durables qui apportent des avantages positifs aux destinations que nous sommes autorisés à visiter. Nous sommes très reconnaissants d'être accueillis dans votre région ".

Rappel est aussi fait que lors de l'édition 2022 du Seatrade Cruise Med en Espagne, les Îles Vanille ont suscité l'intérêt de nombreuses compagnies grâce à la disposition des destinations membres à promouvoir un tourisme plus respectueux des hommes et de l'environnement. " Le développement économique que nous recherchons se veut plus durable. Nous démontrons que cela est possible grâce à une collaboration régionale gagnant-gagnant ", a aussi indiqué l'association.

Échanges en hybride

À savoir, par ailleurs, qu'en tant que pays membre des Îles Vanilles, regroupant toutes les îles de l'océan Indien, Madagascar, par le biais du ministère du Tourisme et de l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), a participé à l'Assemblée Générale des Îles Vanilles, qui s'est tenue le 8 février dernier en online. Toutes les îles ont été représentées à cette réunion et ont pu chacune faire le point sur la situation du secteur tourisme dans leurs pays. Le ministre malgache du Tourisme, Joel Randriamandranto, a également saisi l'occasion pour inviter les membres des Îles Vanilles à participer au salon du tourisme national Tsenaben'ny fizahantany, Ainsi, à l'occasion sa 5e édition, le salon Tsenaben'ny Fizahantany, a abrité au mois de mars dernier, la réunion des Îles Vanilles. " Cette rencontre en terre malgache fait suite à l'invitation du ministère du Tourisme de Madagascar, lors de l'Assemblée Générale des Îles Vanilles qui s'est tenue en février 2022 ", a-t-on expliqué dans un communiqué qui a aussi rapporté que divers sujets ont été débattus lors de cette rencontre, entre autres, le développement des croisières durables dans les Îles Vanilles et la facilitation des déplacements touristiques inter-îles à travers les packages.

Ont participé à ces échanges en hybride le ministre du Tourisme de Madagascar, le directeur des Îles Vanilles, le directeur de la MTPA (Mauritius Tourism Promotion Authority), le président du conseil d'administration et le directeur exécutif de l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), les présidents du conseil d'administration et les tour-opérateurs réceptifs de croisière à Madagascar ainsi que le directeur du Port d'Ehoala.

Selon le ministre Joel Randriamandranto, les échanges ont permis aux différents acteurs touristiques de discuter à travers des conférences les thèmes comme le développement des croisières durables, le tourisme inter îles dont la mise en place du " pass tourisme " (facilitation des visas) et la promotion commune visant des grands pays émetteurs comme l'Inde. Il a aussi indiqué que la dernière réunion des Îles Vanilles a fixé les grandes orientations pour les actions à entreprendre par l'association. Il s'agit notamment du développement des marchés de niche, le développement de l'intégration touristique sous-régionale et le renforcement de la notoriété de la destination.

Notons que les Îles Vanilles regroupent 6 îles de l'océan Indien: Les Seychelles, La Réunion, Mayotte, Comores, Madagascar et Maurice. Mis en place en 2010, le concept des " Îles Vanilles " est développé pour renforcer les actions touristiques (transports et partenariats) et l'attractivité de la zone océan Indien et faciliter la mise en œuvre d'actions communes entre les îles.