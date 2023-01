Madagascar: Infrastructures routières / La RN10 Toliara - Ambovombe oubliée

Le ministère des Travaux publics a omis d'informer sur les éventuels projets de réhabilitation de la RN 10, reliant Andranovory (Toliara) à Ambovombe.

Lors des explications apportées vendredi dernier sur les projets d'urgence et à court terme à mener sur les routes nationales, telles que la RN2, la RN7, la RN4 et la RN12 et 13, le ministre Jerry Hatrefindrazana n'a pas souligné un seul mot sur la portion de 419 km reliant Toliara à la région Androy. Pourtant, depuis seulement Andranovory, la bifurcation située à 66km de Toliara sur la RN7, la route est catastrophique. " Les pluies ont en effet appuyé la dégradation de la route, mais celle-ci n'a jamais connu d'amélioration ni même des traitements de points de noirs depuis que je suis né " réagit un chauffeur-routier, habitué de l'axe Toliara-Ambovombe.

Un camion s'est renversé justement à Vatolatsaka samedi dernier, heureusement que la chute n'a tué personne. Jusqu'à Betioky, à environ 163 km d'Andranovory, la piste est très glissante en ce moment avec les pluies. Betioky-Ampanihy, une portion qui se fait normalement en quatre heures, se fait en sept ou huit heures, pour ceux qui ont de solides véhicules. L'eau stagnante sur la piste " nationale " est au niveau des hanches que seuls les gros véhicules tels que les camions ou les 4×4 avec des filtres à air au-dessus du capot peuvent y " nager ". Nombreux sont tout de même tombés en panne en raison de l'eau boueuse.

Pièces

D'Ampanihy à Beloha et Tsihombe, les nombreuses déviations n'arrangent pas la situation. Des camions se renversent même si des piquets humains se tiennent le long des points noirs inondés d'eau pour servir de repère aux chauffeurs. Un car-brousse avec tous ses bagages sur le toit a réussi passer un point noir, mais au moment où il allait rejoindre une montée, le car a fait une marche-arrière et a finalement fini par se renverser sur sa droite. " Je ne sais pas comment vous décrire le trajet. Ces car-brousse arrivent à relier Ambovombe à Toliara en une journée et demi, deux jours maximum. Aujourd'hui, ils le parcourent en quatre jours et même plus.

C'est triste pour les passagers mais aussi pour les chauffeurs et les propriétaires des véhicules qui sont acculés avec les pièces de rechange qu'il faut chercher à Toliara ou à Fianarantsoa dès fois " raconte encore la source. Des car-brousse sont contraints d'envoyer leurs passagers sur d'autres véhicules qui passent car la panne que subissent leurs véhicules est trop importante, irrésolvable en quelques heures. En 2022, la Banque mondiale s'est prononcée sur un éventuel projet de réhabilitation de la RN10. Des études techniques sont indiquées être en cours.