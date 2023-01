Madagascar: Perturbation cyclonique - Quatre régions en alerte verte

L'avertissement est en vigueur pour les Régions Diana, Sava, Analanjirofo et Atsinanana depuis hier, par rapport à la cyclogenèse qui se forme dans l'océan Indien.

Quatre régions, Diana, Sava, Analanjirofo et Atsinanana, sont déclarées en alerte verte depuis hier. Ainsi, une tempête tropicale est en cours de formation aux larges des côtes Nord-Est de la Grande île. L'alerte verte, signe d'avertissement, indique qu'à cinq jours avant la catastrophe, il existe un cyclone dans les parages, mais la menace qui plane est encore vague et imprécise. L'alerte verte concerne les habitants des régions informées. La station météorologique est en état d'alerte et les autorités locales sont informées de la situation. Des actions devront être entreprises lors de cette alerte verte, il s'agit particulièrement de hisser le drapeau du cyclone mais aussi d'écouter attentivement les informations concernant la météo à la radio et à la télévision.

Il faut également renforcer les portes et les fenêtres, en plus d'avoir les stocks suffisants de bougies et de piles électriques. Les médicaments et les papiers doivent être gardés dans des endroits secs. La cyclogenèse est sous surveillance et elle se positionne à environ 957 km au Nord-Est de Vohémar. Selon le bulletin de la météo, elle pourrait évoluer en tempête tropicale à partir de mercredi. Elle est accompagnée d'un vent de 30km/h et d'une rafale de 40 km/h. La zone se déplace très lentement vers l'Ouest. Les parties Nord, Nord-Est et Centre-Est de Madagascar vont observer des dégradations pluvieuses à partir de mercredi. Parallèlement, une autre zone est actuellement surveillée, elle se trouve à 2009 km à l'Est-Nord-Est de Vohémar.

Vigilance

Pour l'instant, les deux zones suspectes se développent lentement. Le bulletin de la météo en date d'hier indique que les deux zones sont en difficulté en termes de conditions de développement. Puisque à entendre les prévisions, les conditions en termes d'humidité et de vent ne sont pas encore suffisantes. Néanmoins, il est probable que les deux zones fusionnent en cours de route vers mercredi, pour ne former qu'un. Il pourrait s'agir donc d'une seule tempête tropicale. Météo Madagascar avait souligné que les risques de la formation d'un cyclone seraient beaucoup plus élevés durant les deux dernières semaines du mois de janvier. Il est aussi indiqué que ces conditions météorologiques marines seront présentes dans le Nord, le Nord-Est, et le Centre-Est de Madagascar. Pour le cas de Madagascar, deux cyclones sont prévus atterrir sur les côtes malgaches. Par rapport à la précédente saison qui a enregistré près de six cyclones ayant frôlé ou touché les côtes.