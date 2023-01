Sénégal: Ziguinchor - Des acteurs culturels entament une formation en scénario

Ziguinchor — Quatorze acteurs culturels issus des régions de Ziguinchor, Thiès, saint louis, Louga et Kolda ont entamé, lundi, une formation en jeu d'acteurs et en scénario et réalisation, a constaté l'APS.

Cette session de formation de deux semaines (du 16 au 28 janvier), à l'intention des jeunes qui s'activent autour de la culture, est initiée par l'association FOTTI Cultures, en partenariat avec Wallonie-Bruxelles International.

"Pour cette troisième résidence organisée à Ziguinchor, 14 jeunes issus des régions de Ziguinchor, Thiès, Saint Louis, Louga et Kolda ont été sélectionnés pour intégrer cette formation professionnelle sur le scénario et la réalisation de fiction cinématographique", a fait savoir le président de l'association FOTTI, Yves Preira lors de l'ouverture de cet atelier, en présence du représentant du maire de Ziguinchor, Amadou Touba Coly.

Selon lui, "Durant quatorze jours, ces jeunes seront notamment formés sur deux modules à savoir une formation en jeu d'acteurs et une formation en scénario et réalisation".

"Nous voulons que ces jeunes sélectionnés soient des acteurs et des réalisateurs ou scénaristes dans le futur", a fait valoir M. Preira.

"L'objectif est que les participants deviennent des professionnels aguerris, qu'ils acquièrent des compétences et également un savoir-être pendant et à l'issue de la formation ", a ajouté le président de l'association artistique et culturelle Fotti Cultures basée en Belgique.

Il a rappelé que FOTTI Cultures est une structure nomade qui construit de multiples programmes pour mettre en valeur les talents des jeunes du Sénégal et faire résonner leurs paroles.

"Depuis 2008, nous œuvrons dans la formation des jeunes qui s'activent autour de la culture. Et, depuis 2013 nous avons eu à former 80 jeunes qui œuvrent dans le métier du cinéma et de l'audiovisuel", a souligné Yves Preira.