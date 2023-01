Congo-Brazzaville: Délinquance juvénile - La stratégie nationale de prévention et de traitement bientôt disponible

Daniel Mberi, consultant chargé de la rédaction de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile, a décliné le 17 janvier à Brazzaville la note d'orientation méthodologique qui aboutira à la mise en place de ladite stratégie dans plus ou moins deux mois.

Les points focaux des ministères et d'autres structures impliquées dans l'élaboration de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance ont fait connaissance du consultant avec lequel ils vont travailler sur le document attendu dans quelques semaines. " La transversalité de la problématique requiert une approche collaborative et participative ", a fait savoir Daniel Mberi, le consultant, en présence du Haut-commissaire à la Justice restauratrice, à la Prévention et au Traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba, qui a présidé la rencontre.

L'objectif spécifique du travail à réaliser est la rédaction d'une étude descriptive de la problématique en cernant les déterminants du phénomène de la délinquance juvénile ; la typologie de la délinquance ; la cartographie du phénomène sur l'espace national ainsi que les mesures à prendre pour la programmation des actions de la stratégie nationale de prévention et de traitement, a expliqué Daniel Mberi. Ce consultant, précisons-le, a été désigné suite au processus de sélection du Programme des Nations unies pour le développement.

Pour sa part, le Haut-commissariat à la Justice restauratrice, à la Prévention et au Traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba, a insisté sur la complémentarité pour la réussite du travail qui doit répondre aux attentes des décideurs et de la population. " Toutes les structures impliquées ont une dose d'œuvre à exécuter pour l'aboutissement de ce travail. Il s'agit donc d'un combat concerté contre la délinquance juvénile ", selon lui.

Il convient de rappeler que le 13 du mois en cours, Adolphe Mbou-Maba avait mis à la disposition du consultant les documents qui vont concourir à l'élaboration de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile. Ces documents ont eux-mêmes été élaborés suite à une longue série de descentes du Haut-commissaire dans différents départements du pays pour écouter les jeunes délinquants et autres partenaires sociaux. Les informations recueillies à travers les échanges devraient permettre non seulement d'orienter le contenu de la formation sur la culture de la non-violence, mais aussi et surtout d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile dans le pays.