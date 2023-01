Madagascar: Lu Pour Vous / Power, les 48 lois du pouvoir, de Robert Green -Une mine d'or pour lecteurs en quête de charisme

Le pouvoir fascine et attire l'être humain pour différentes raisons : en avoir permet d'en imposer aux autres, de dominer, de faire accepter ses décisions, de se sentir puissant mais également de se protéger des autres, entre autres...

Le pouvoir ? On le désire, on le craint, on s'en protège. " Le sentiment de n'avoir aucun pouvoir sur les gens et les événements est difficilement supportable : l'impuissance rend malheureux. Personne ne réclame moins de pouvoir, tout le monde en veut davantage. "

Power, les 48 lois du pouvoir, un livre écrit par Robert Green se propose de réunir en un seul ouvrage des clés pour mieux comprendre les mécanismes du pouvoir.

Amoral, intelligent, impitoyable et captivant, cet ouvrage colossal condense 3 000 ans d'histoire du pouvoir en 48 lois.

Il s'agit d'un livre dont la lecture ne laisse pas indemne : au fil de la lecture, on sait comme une évidence, qu'on est fait pour être une personne de pouvoir ou pas, mais dans tous les cas, le livre est très instructif et permet de comprendre la façon de penser des détenteurs de pouvoir et de s'en protéger si besoin.

Véritable manuel de la manipulation, il analyse la quintessence de cette sagesse millénaire, tirée de la vie des plus illustres stratèges (Sun Zi, Clausewitz), hommes d'État (Louis XIV, Bismarck, Talleyrand), courtisans (Castiglione, Gracián), séducteurs (Ninon de Lenclos, Casanova) et escrocs de l'histoire.

Certaines lois reposent sur la prudence (loi no 1 : Ne dépassez jamais le maître), d'autres demandent de la dissimulation (loi no 7 : Laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers), certains autres requièrent une absence totale de compassion (loi no 15 : Écrasez complètement l'ennemi).

Le contenu est extrêmement pertinent. On apprend des choses à quasiment chaque page, et obligatoirement à chaque chapitre. Les façons de le lire sont multiples. Il pourrait se lire en une heure, notamment en se contentant des premières pages qui décrivent en un paragraphe chacune des 48 règles. Ou en plusieurs jours, en lisant progressivement le livre page par page. Chacune des 48 règles sont, en effet, explicitées avec force et détails par la suite.

Toutes les 48 lois contenues dans le livre trouveront des applications dans la vie de tous les jours car le monde est une immense cour où se trament toutes sortes d'intrigues. D'ailleurs, le livre est criblé de contenu supplémentaire, sous forme de petites histoires anecdotiques, qui elles aussi participent à l'illustration de la règle mise en pratique par des personnages historiques divers et variés, facilitant sa compréhension et sa mise en pratique dans la réalité.

Souvent comparé à Machiavel, grand penseur italien de la Renaissance, Robert Greene, l'auteur, est diplômé de l'université de Berkeley, Californie, en Lettres classiques. Né en 1959, écrivain et éditeur, il parle couramment plusieurs langues, dont le français. Robert Greene est un expert dans son domaine, il est passionné, et extrêmement bien renseigné. Son premier ouvrage, Power, s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde entier. Un ouvrage à découvrir.