Madagascar: CHAN 2022 - Barea - 30 millions Ar de prime pour chaque

Avec la première victoire contre les Black Galaxies du Ghana, les Barea ont déjà empoché une prime de la part de la Fédération malgache de football.

À quelques heures du coup d'envoi du match contre le Ghana dimanche 15 janvier, la FMF a décidé de booster le moral des joueurs et du staff technique. " Vous avez entamé la préparation depuis le 12 décembre, la FMF est conscient des efforts que vous entreprenez. Nous sommes là et nous vous promettons une prime de 30 millions d'ariary pour chaque victoire. Si vous remportez les deux matchs de poule, vous empocherez une prime de 360 millions d'ariary ", a déclaré Victorien Andrianony, président de la FMF par intérim.

Avec cette première victoire contre la sélection ghanéenne par 2 buts à 1, l'équipe a déjà gagné 30 millions d'ariary. Selon toujours les explications de la FMF, cette prime pourrait être revue à la hausse pour les matchs des quarts, des demies et de finale.

État d'esprit

Pour cette participation à la phase finale du CHAN à Constantine, en Algérie, l'Etat a offert une prime de présence aux joueurs et à l'ensemble du staff technique. Avec ce premier succès des Barea face au favori du groupe et demi-finaliste de la dernière édition au Cameroun, Madagascar est sur toutes les lèvres sur les réseaux sociaux et les médias internationaux. Ce bon début de la sélection A' rappelle l'aventure des Barea A à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 en Egypte.

" C'est l'état d'esprit qui a fait la différence. Nous sommes comme une famille où règne l'esprit d'équipe et de camaraderie. Les joueurs sont conscients de la mission qu'on leur a confiée. Ils sont très dévoués et sont prêts à tout faire pour l'équipe et pour la nation. Notre objectif est de sortir la phase de poule " a lâché le coach, Roro Rakotondrabe. Sur les 15 000 supporters présents au Stade Chahid Hamlaoui de Constantine, la majorité du public a soutenu les Barea. L'équipe a effectué la séance d'entraînement d'après-match, hier à Constantine. Tous les joueurs sont en forme et encore plus motivés à relever le défi.