Madagascar: Base Toliara - Les habitants du fokontany de Benetsy appellent à sa réouverture

Les communautés locales riveraines des sites concernés par le projet minier Base Toliara s'impatientent. Elles réclament plus que jamais que l'Etat se prononce enfin sur ses intentions concernant l'avenir de Base Toliara.

Et s'il n'en tenait qu'aux membres de ces communautés qui vivent actuellement dans des conditions très difficiles, cet avenir ne se trouve nulle part ailleurs que dans la reprise des activités de Base Toliara.

Meilleure compréhension

C'est le cas notamment des habitants du fokontany de Benetsy, de la commune rurale d'Ankilimalinike. Zafihita, dit Zazah, est le président de l'association villageoise Mazoto dans les communes d'Ankilimalinike et de Tsianisiha. Anciennement opposant du projet Base Toliara, il a vécu les difficultés nées de la suspension du projet et a décidé par la suite de défendre corps et âme la continuité du projet à Ranobe. Un changement de position motivé par une meilleure compréhension du projet, suite à des éclairages sur ses tenants et aboutissants. " J'ai finalement pris conscience des enjeux et des avantages que ce grand projet minier de Base Toliara pourra apporter pour la région Atsimo-Andrefana ", explique-t-il. Raison pour laquelle, il a décidé de mener une campagne pour la réouverture de Base Toliara. Richard Gildas, un autre habitant du fokontany de Benetsy témoigne pour sa part sur sa décision, lui aussi de sensibiliser ses concitoyens sur la nécessité impérieuse de prendre une décision de réouverture de Base Toliara. "Je suis actuellement convaincu de l'importance de ce projet sur le développement de notre commune et l'amélioration de nos conditions de vie ".

Retombées positives

Notable de Benetsy, Havilahy Baritely annonce pour sa part avoir appris la leçon des retombées positives d'un autre projet minier du même genre que celui de Base Toliara à Taolagnaro. " Le secteur minier est la bonne alternative pour pallier au mauvais rendement de nos activités agricoles et d'élevage ", reconnaît-il. En ajoutant que " cette réouverture est une solution salvatrice qui doit amener l'Etat à le débloquer dans les meilleurs délais ". Marcel dit Tsiamby, également ancien opposant de Base Toliara insiste dorénavant sur l'urgence de la réouverture de Base Toliara, pour que cette dernière puisse reprendre les projets communautaires déjà engagés mais suspendus depuis l'arrêt des activités mais qu'elle a été contrainte de suspendre à cause de la suspension de ses activités décidée par l'Etat. Une réouverture qui, selon lui, constitue une opportunité de création de richesses et d'emplois.