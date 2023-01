Madagascar: Toamasina - " Rasihanaka " et trois autres bandits tués par la police

Fin de parcours pour quatre bandits notoires à Toamasina.

Des tirs nourris ont été entendus dans le quartier d'Adema Ambalamanasy, hier. À l'origine, il s'agissait d'un affrontement armé entre des agents de la police de l'UIR et du FIP et des membres du gang dirigé par Rasihanaka. Pas moins de quatre bandits ont été tués selon les données fournies par l'institution policière. Ce gang armé opère depuis plusieurs années dans l'Est du pays. Ces malfaiteurs font, entre autres, partie des auteurs du meurtre du fils de l'opérateur de girofle à Toamasina qui a eu lieu ce week-end.

Lors de cette affaire, la police a abattu au total quatre bandits et en a arrêté quatre autres. Ils sont aussi connus pour un odieux crime à Vohidiala Ambatondrazaka. Des assassinats spectaculaires, des vols à main armée et des enlèvements sont régulièrement enregistrés dans ces zones. Pour un rappel des faits, les bandits auraient placé l'enfant dans de l'eau bouillante lorsque les parents ont refusé de payer la somme qu'ils avaient réclamée. Puis ils ont brûlé vive toute une famille dans leur maison.

Pour mieux protéger les personnes et leurs biens, la Police nationale a effectué une vaste opération de sécurisation à Toamasina. Cette traque sans répit contre les délinquants et les criminels est en train d'être menée par plusieurs unités de la police.

Cela entre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. La police rappelle qu'elle ne lésine pas sur les moyens pour assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions, pour lutter contre la criminalité organisée, la grande délinquance et la drogue et pour maintenir l'ordre public.