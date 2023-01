Madagascar: Transformation du cacao - Vers une ouverture à l'international d'une chocolaterie-école

Madagascar dispose d'une première chocolaterie Ecole portant l'enseigne de " Edenia ", localisée dans la Capitale, plus précisément à Nanisana.

Cet établissement de formation en chocolaterie enseigne, notamment, sur le processus de transformation des fèves de cacao jusqu'à la tablette au profit des amateurs, des passionnés et des artisans qui veulent se professionnaliser. De nombreux apprenants, dont des futurs artisans chocolatiers, y ont suivi des formations depuis ses deux années d'existence. " Certains d'entre eux se lancent déjà dans la fabrication de leur propre chocolat bio, et ce, façon artisanale, en mettant en vente en ligne leurs produits finis. Notre objectif est de former en moyenne cent artisans chocolatiers chaque année tout en se lançant vers une ouverture de la chocolaterie-école à l'international ", a déclaré Achille Rajerison, le directeur de cet établissement de formation lors de la célébration de la 2e année d'existence de cette école, samedi dernier.

Identité économique

Et lui de réitérer que Madagascar est réputé mondialement pour son cacao fin qui a obtenu une labellisation internationale, et ce, à plusieurs reprises. " Une grande partie de la production de cacao devrait être transformée localement afin de créer de la valeur ajoutée à la Nation. Tous ceux qui s'intéressent à apprendre le monde du cacao, notamment sa transformation, devraient ainsi venir à Madagascar étant donné que le pays dispose de cette matière première faisant même son identité économique. Cette chocolaterie école constituerait par la suite un autre moyen de faire connaître la Grande île à l'échelle internationale ", d'après toujours ses explications. Dans la même foulée, " nous allons participer à trois salons concernant le chocolat en France en faisant la promotion des produits réalisés par nos apprenants ainsi que les villes qui sont attachées à la chaîne de valeur cacao pour ne citer que Manambato. Des acteurs locaux ont été formés par Edenia en matière de macération et de séchage des fèves de cacao. Ils sont capables de bien séparer le criollo par rapport aux autres variétés de cacao dans une même production ".

Promotion de la destination

Pour sa part, le Directeur général du Tourisme, Tsitohaina Andriamanohera, a fait savoir que la gastronomie et le chocolat constituent des produits spécifiques permettant de développer le tourisme à Madagascar en attirant les voyageurs internationaux à choisir la destination. " C'est pourquoi, le ministère de tutelle veut apporter son soutien à cette chocolaterie école en vue de contribuer à la promotion de la destination Madagascar tout en améliorant sa visibilité sur le plan international ", a-t-il enchaîné. Deux circuits touristiques liés au chocolat seront d'ailleurs promus par cet établissement de formation. En outre, des certificats ont été remis aux apprenants dans le cadre de la célébration du 2e anniversaire de cet établissement. Pour Raharinivo Nirinamalala, une apprenante sortant de cette école, elle a maîtrisé actuellement toutes les étapes de la transformation des fèves de cacao en chocolat. " Mais je veux encore approfondir dans ce domaine afin de devenir plus tard une formatrice en la matière. Et en tant que fleuriste décoratrice, j'envisage de confectionner des pièces montées pour réaliser un bouquet de fleurs à base de chocolat ", a-t-elle confié.

Chaîne de valeur

Quant à Mbolamamy Ratsiresena, un autre apprenant certifié, il a raconté qu'il raffole de chocolat. " Transformer le cacao en chocolat est une des rares formations qui existent à Madagascar. C'est ce qui m'a attiré à intégrer cette chocolaterie école. Je pense un jour produire du chocolat bio étant donné que cette filière cacao est loin d'être exploitée ", a-t-il témoigné. Parlant de Tsiavanga Rubis, c'est la curiosité qui a attiré cet apprenant à s'y former. " Je veux encore approfondir mes connaissances en la matière pour voir dans quel domaine je veux me spécialiser plus tard. Ce qui m'intéresse c'est plutôt la plantation de cacaoyers respectant l'environnement en vue de produire des matières premières de qualité répondant aux exigences requises au niveau de la transformation en chocolat ", confie-t-il. Par ailleurs, l'association Filcaodago ou filière cacao de Madagascar, est mise en place en vue de promouvoir cette chaîne de valeur depuis la plantation jusqu'à la commercialisation du chocolat avant de faire connaître ce produit fini. " Madagascar est déjà reconnu mondialement grâce au fleuron industriel Chocolaterie Robert. Mais nous voulons également développer des entreprises familiales pouvant créer des emplois locaux autour de cette filière porteuse. Un partenariat avec le ministère du Tourisme est également conclu afin de promouvoir, entre autres, l'autoroute du chocolat ", a expliqué Sabine Ratsira, une des membres fondateurs de l'association.

Enquête

Toujours dans le cadre de cet événement, le CLAC (Club des Amoureux du Chocolat de Madagascar) a mené une enquête auprès des participants en leur posant une question : " Il est où le chocolat ? ". " Certains enquêtés ont avancé que c'est aux Etats-Unis que l'on trouve le chocolat à base de fève de cacao malgache. D'autres ont souligné que c'est chez Edenia école ou dans les grandes surfaces ou encore dans les boutiques de la chocolaterie Robert ou bien dans les épiceries. D'autres régions et pays ont également été cités comme la France et la Belgique ainsi que Manakara et la côte Est de l'île. Il y a aussi ceux qui ont évoqué que le chocolat malgache se trouve au top des chocolats mondiaux ", a rapporté la Présidente du CLAC, Dr Nina Ravahiarivony, à cette occasion.