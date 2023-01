Madagascar: Fonction Publique - Pour la sécurité au travail

Pour cette année 2023, le ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales va prioriser le travail décent pour tout un chacun. Il porte, entre autres, sur la santé et la sécurité au travail.

La lutte contre la violence basée sur le genre en fait également partie. Les employés pourraient être ainsi victimes de violences physiques ou morales voire d'exploitation sexuelle. La Direction générale du travail et des lois sociales au sein dudit ministère a ainsi fait une descente auprès des entreprises privées de la Capitale. Elle a, notamment, expliqué la lutte contre de telles pratiques qui peuvent nuire à la réputation de l'entreprise. La Direction générale estime que ce qui est important, c'est qu'un dialogue s'instaure entre les employeurs et les employés.

Respect des droits

Faut-il souligner que cette activité entre dans le cadre des " 100 jours des jeunes filles et femmes malagasy ". La ministre de la Fonction Publique a fait savoir qu'elle va participer à ce projet initié par la Première Dame. Notons que cette activité du ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales continuera dans sept autres régions, à savoir SAVA, Anosy, Boeny, Vakinankaratra, Matsiatra Ambony, Menabe et Atsimo-Atsinanana. Le ministère va aussi se rendre dans huit régions qui seront triées et visitera 450 entreprises, à cet effet.

Notons qu'en matière de fonction publique, le ministre veille au respect des droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales ainsi que des principes régissant la carrière des fonctionnaires. Pour cela, le ministre dispose de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. En outre, renforcer les droits et obligations des fonctionnaires et prendre en compte les aspirations des usagers du service public ne sont pas en reste.