Madagascar: Réseau de la Jirama - Coupures de câbles causées par les nouvelles constructions au nord de Tana

Les réseaux de distribution d'eau et d'électricité de la Jirama sont de plus en plus vulnérables aux intempéries. Outre la vétusté des infrastructures sur ces réseaux, les nouvelles constructions figurent également parmi les principales causes des incidents techniques, selon la société d'Etat.

Cela fait cinq fois que le câble haute tension de la Jirama subit une coupure, au niveau de la ligne qui approvisionne les réseaux TNRD et TNN1. Depuis le week-end dernier, les zones desservies par le TNRD, notamment Ilafy, Ankadikely, Ambohibe, Betsizaraina, Mahazo, Ambatomaro, Andraisoro, Tsarahonenana, etc. ont subi une coupure d'électricité. De même pour celles liées au réseau TNN1, comme Ambohipanja, Sabotsy Namehana, Anosiavaratra, Ambohitrinimanga, Soavinimerina, Manandriana, Lazaina, etc. " Une descente sur terrain a permis aux techniciens de la Jirama d'identifier le problème. Les câbles du réseau TNRD ont rompu et sont tombés sur la ligne du réseau TNN1, ce qui a engendré la coupure de ces deux réseaux de distribution d'électricité ", ont indiqué les responsables auprès de la Jirama. Hier, l'équipe de la société d'État a enquêté sur les lieux pour déterminer la cause probable de cet incident. Les riverains ont alors indiqué que cela fait la cinquième fois que cette coupure de câbles se produit et certains cas ont failli causer la mort des personnes présentes sur les lieux au moment de la rupture.

Constructions

Certes, le problème persiste et risque de se répéter à l'avenir, si aucune mesure ne sera prise. Selon les explications de la Jirama, ces cas de ruptures de câbles sont causés par les nouvelles constructions, de plus en plus hautes, et qui finissent par toucher les lignes haute tension. " Les habitants se plaignent de cette situation dangereuse, mais nous ne pouvons que rétablir la ligne coupée pour que les usagers aient de nouveau accès à l'électricité. En ce qui concerne le problème de fond, nous demandons aux autorités compétentes d'ouvrir une enquête et de prendre les mesures adéquates, pour résoudre ce problème qui présente un grand danger pour le public. Nous savons qu'une ligne haute tension peut être très dangereuse, lorsque les câbles tombent à cause d'une rupture. De plus, il faut éviter de s'approcher de ces câbles. Les nouvelles constructions doivent être en règle, car nous vivons dans une société où il existe des lois et réglementations en vigueur à respecter ", ont indiqué les techniciens de la Jirama. Bref, des solutions plus radicales doivent être prises, car le remplacement fréquent des câbles coupés ne représente désormais qu'une solution provisoire.