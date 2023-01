Afrique: Le trophée de MVP africain de mi-saison en LaLiga Santander est de retour pour la deuxième fois

Le trophée de MVP africain de mi-saison en LaLiga est de retour pour la deuxième saison

Les meilleurs joueurs africains évoluant en LaLiga Santander visent ce trophée, qui célèbre la grande contribution du continent africain en LaLiga Le vote aura lieu du 16 au 29 janvier 2023, avec un vote public global et sur le continent africain via les réseaux sociaux de LaLigaLes journalistes sportifs africains les plus connus voteront aussi pour leur MVP africain de LaLiga Il est temps de voter à nouveau pour le MVP africain de mi-saison en LaLiga Santander,alors que LaLiga continue de célébrer les exploits des nombreux joueurs africains qui excellent dans l'élite espagnole cette saison.MVP africain de LaLiga Santander la saison dernière, Yassine 'Bono' Bounou a encore brillé lors de la Coupe du monde 2022, jouant un rôle important dans la belle épopée du Maroc,devenu le premier pays africain à atteindre le dernier carré.

Ses grandes performances au Qatar en font un favori pour conserver ce trophée de MVP africain de LaLiga mais la concurrence sera rude pour le vote de janvier.Son coéquipier au Sevilla FC et compatriote Youssef En-Nesyri marque peu cette saison en LaLiga Santander mais sa tête majestueuse éliminant le Portugal pendant la Coupe du monde a marqué les esprits.Le Qatar 2022 restera dans l'histoire du football africain et cette compétition a permis à certains joueurs africains évoluant en LaLiga Santander de se montrer aux yeux du monde entier.Certains des meilleurs journalistes sportifs du continent africain voteront pour déterminer le MVP africain de mi-saison en LaLiga, mais il y aura également un vote public sur le continent et partout dans le monde via les réseaux sociaux de LaLiga.

Le vote pour déterminer le MVP africain de mi-saison en LaLiga ouvrira le lundi 16 janvier 2023 et prendra fin le dimanche 29 janvier 2023.Un autre vote sera organisé en fin de saison pour déterminer le MVP africain en LaLiga Santander.

Iñaki Williams de l'Athletic Bilbao est un autre joueur de LaLiga qui a impressionné au Qatar, brillant sous les couleurs du Ghana, alors que son frère et coéquipier Nico a également joué ce Mondial mais pour l'Espagne, ce qui le rend inéligible pour ce trophée de MVP africain.Joseph Aidoo, le défenseur central ghanéen du Celta Vigo, et Reinildo Mandava, défenseur mozambicain de l'Atlético Madrid, sont les deux Africains les plus utilisés cette saison en

LaLiga, disputant 14 rencontres et plus de 1200 minutes chacun avec de solides performances à la clé. Mandava impressionne vraiment dans une équipe de l'Atletico Madrid constellée de stars et ce défenseur sera une des pierres angulaires de Diego Simeone pour le futur. Son coéquipier centrafricain Geoffrey Kondogbia a su également se rendre essentiel cette saison.L'attaquant nigérian Umar Sadiq a fait la une en LaLiga Santander avec un transfert de 20 millions d'euros vers la Real Sociedad, où il a marqué trois buts en cinq matches avant de se blesser aux ligaments croisés face à Getafe en septembre.

Concernant Getafe, l'un des joueurs africains les plus fiables y évolue, en l'occurrence le Togolais Dakonam Djené, avec déjà 12 apparitions au coeur de cette défense.Le trio sénégalais composé de Pathé Ciss du Rayo Vallecano, Nicolas Jackson de Villarreal et Youssouf Sabaly du Real Betis a également impressionné avec plus de 10 heures passées sur les terrains chacun cette saison.Avant ce vote, Marcos Pelegrin, Managing Director de LaLiga en Afrique du Sud, a déclaré :" Nous sommes excités par la grande richesse de footballeurs africains venus de divers pays qui excellent et laissent leurs empreintes en LaLiga Santander cette saison.

La Coupe du monde 2022 au Qatar a démontré la force globale du produit LaLiga, étant le championnat le mieux représenté en demi-finale de cette compétition. Nous sommes particulièrement fiers des joueurs africains qui ont brillé au Qatar - et également pendant cette saison de LaLiga Santander - et nous sommes excités par ce trophée de MVP africain, qui a dépassé toutes les attentes lors de sa première édition et devrait faire encore mieux cette année. "Les fans qui participeront au vote pour le trophée de MVP africain en LaLiga Santander auront une chance de gagner divers prix estampillés LaLiga.