Madagascar: Ministère de l'Intérieur - Justin Tokely appelle au respect de l'ordre public

L'environnement politique de ces derniers mois n'augure rien de bon. Une crise pré ou post électorale est à craindre.

La vigilance est de mise ! A entendre les différents responsables du régime Rajoelina, qui ont pris la parole ces dernières semaines, la sérénité les a abandonnés. En commençant par le Chef d'Etat, Andry Rajoelina, le leitmotiv est la stabilité pour cette année électorale. Hier, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Justin Tokely, à son tour, a appelé au respect de l'ordre public sur tout le territoire malgache, dans une vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux.

Développement

En tout cas, le ton commence à monter du côté de Faravohitra. Le jeu politique l'exige d'ailleurs parce que cette année est une année électorale. On voit mal des leaders politiques comme Marc Ravalomanana choisir un autre discours que ce qu'il a montré depuis le début de cette année. La logique électorale oblige. " La population a besoin, en ce moment, d'ordre et de sécurité ", a, en revanche, avancé le ministre Justin Tokely avant de souligner que " c'est la seule voie qui nous permet de réaliser le travail de développement, de poursuivre notre vie quotidienne et de bien préparer les élections à venir pour qu'elles soient parfaites ". Notons que Justin Tokely n'est pas le premier membre du Gouvernement à se faire entendre sur le respect de l'ordre et de la stabilité dans ce contexte pré-électoral. Le ministre de la Défense Nationale, Richard Rakotonirina, a également déjà fait des déclarations qui vont dans ce sens.

Soatoavina

En se voulant pédagogue, le ministre Justin Tokely a rappelé le rôle de toutes les forces vives pour le bien de la société et des élections à venir. " Le ministre de l'Intérieur et tous les membres du Gouvernement invitent tous les Malgaches à rester sereins afin de bien préparer les élections. Nous invitons les associations, religieuses ou pas, ainsi que les partis politiques, à faire des sensibilisations pour le respect de l'ordre, notamment pour le respect du Soatoavina ", a-t-il ajouté. Et Justin Tokely de rappeler qu'" en politique ou même sur le plan de l'évangélisation, il faut toujours respecter le Soatoavina. Entre malgaches on devrait se respecter ".

Indépendante

Le ministre n'a pas oublié de prendre la défense de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui était la cible de différentes critiques depuis la prise de fonction de ses nouveaux membres. L'opposition, la société civile et même la communauté internationale se doutent de sa crédibilité mais surtout de son indépendance à organiser une élection libre et propre avec des résultats acceptés par tous. " La CENI est indépendante financièrement et sur la gestion du processus électoral ", a fait noter l'administrateur civil. Notons que pas plutard que la semaine dernière, Marc Ravalomanana, leader du parti Tiako i Madagasikara et du RMDM, a souligné " la CENI n'est pas crédible et il faut renouveler ses membres ".