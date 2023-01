Madagascar: Météo - Possible fusion des deux zones suspectes demain

L'évolution des deux amas nuageux, suivis depuis quelques temps dans l'océan Indien, permet de suggérer une tendance vers l'absorption de l'une par l'autre pour former un seul système.

L'une se trouvait, hier, à 2 009 km au Nord-Est de Vohémar, tandis que l'autre, plus proche de Madagascar, se situait à 957 km au Nord-Est de Vohémar. Ces deux zones suspectes qui se sont formées dans l'Océan Indien se déplacent toujours vers l'Ouest, ces dernières 24 heures, et s'accompagnent de vents d'environ 30 à 40 km/h. Toutefois, elles pourraient se rapprocher pour ne former qu'un seul système aux alentours de demain, 18 janvier 2023. Selon les prévisions de Météo Madagascar, l'amas nuageux se trouvant plus à l'Est se déplace rapidement vers l'Ouest et à en juger l'allure de son déplacement, il risque de rejoindre le second et former un unique système.

Scénario inverse

Il convient de préciser que le système moins distant de Madagascar apparaissait ces derniers jours comme étant le plus dominant, peunt absorber l'autre, plus proche de la Grande île. L'évolution des deux zones suspectes a permis de constater que c'est le scénario inverse qui est en train de se préciser. La fusion, attendue demain, donnera naissance à une tempête tropicale.

Pour l'instant, en attendant cette fusion, la situation amène déjà à une dégradation du temps et à des activités orageuses en augmentation sur le Nord-Est et le Nord de Madagascar à partir de demain ou jeudi. En cas de fusion effective des deux amas nuageux, le système qui en naîtra signifie une menace pour plusieurs zones de Madagascar, notamment les parties Nord, Nord-Est et Centre-Est. Ainsi, dès demain, de fortes activités pluvieuses sont attendues dans ces zones du pays, avec leurs lots de conséquences. Quatre régions sont placées en alerte verte, signifiant un avertissement. Il s'agit des régions DIANA, SAVA, Analanjirofo et Atsinanana. Les populations des zones concernées sont incitées à rester vigilantes, à suivre de près les informations météorologiques, et à respecter les consignes et directives émanant des autorités.