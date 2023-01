Madagascar: Recrutement de sapeurs-pompiers et policiers municipaux - 300 sur 600 candidats seront retenus

L'examen écrit pour les candidats à la Police municipale et aux sapeurs-pompiers de la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) s'est tenu samedi dernier.

La visite médicale ainsi que la prise de sang ont été, par contre, effectués hier au Centre de la Police municipale à Anosipatrana.600 candidats ont participé à ce concours qui durera trois jours si au final, 200 policiers municipaux et 100 sapeurs-pompiers seront retenus.

La prise de sang a été rendue possible grâce au partenariat entre la Direction des actions sociales et de la Santé de la CUA et le service de la banque de sang du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA).

Dans son communiqué, la CUA encourage toute personne entre 18 et 60 ans, pesant 50 kg ou plus et n'ayant pas de maladies transmissibles à donner leur sang gratuitement pour leur santé et afin d'aider la communauté.