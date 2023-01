Madagascar: Santé publique - Deux cas de peste détectés à Anjozorobe

La peste est toujours d'actualité à Analamanga. Deux cas de peste bubonique ont été notifiés dans le district d'Anjozorobe, le week-end dernier.

La peste continue de sévir

Samedi dernier vers 20h, un agent communautaire, à Morarano, a donné l'alerte au Chef de centre de santé de base par rapport à l'existence de deux enfants se trouvant dans un état fiévreux avec des ganglions dans le village d'Ambodivoangy, fokontany d'Ambohimiaramanana, commune rurale d'Ambongamarina dans le district d'Anjozorobe. Selon le Directeur régional de la santé publique (DRSP) à Analamanga, le Dr Manitra Rakotoarivony, ce fokontany se trouve à 18 km du Centre de santé de base (CSB) et les réseaux mobiles sont moins performants à cause de l'éloignement. Les habitants se sont donné la main pour transporter ces deux enfants au CSB qui se trouve à 6 heures de marche du village. Il fallait encore traverser une rivière pour y arriver. Malgré la pluie et le chemin boueux, ils sont finalement arrivés à bon port vers 2h du matin. Les enfants ont tout de suite été auscultés et le test a confirmé qu'il s'agit bien de la peste bubonique, renchérit le DRSP. Ils ont tout de suite été pris en charge et l'état de santé des deux patients s'est déjà amélioré.

Sensibilisations

Des actions de riposte ont tout de suite été menées à Ambodivoangy après la notification de ces cas. C'est loin d'être un cas isolé puisque tous les foyers pesteux sont déjà surveillés de près en cette période. Les communautés sont encouragées à rejoindre les centres de santé les plus proches dès l'apparition des premiers symptômes et des signes suspicieux. L'objectif étant de prendre en charge à temps le malade et d'empêcher l'évolution de la peste bubonique en peste pulmonaire. Les actions de sensibilisation ne se limitent pas seulement à l'information sur la maladie mais également sur la lutte contre les feux de brousse tout en sachant que les feux poussent naturellement les rats, l'agent responsable de la peste, à se réfugier ailleurs en migrant massivement vers des zones habitées où ils trouvent aussi de la nourriture. À noter que la saison pesteuse débute au mois d'août et s'achève au mois d'avril.