Madagascar: Deci-delà

Madagascourt

Projection des best of de la 17e édition

Avant d'entamer le prochain rendez-vous du festival Madagascourt, petit retour sur 17ème édition. Demain, les cinéphiles se donnent rendez-vous à l'Ifm Analakely à 19h. Au programme les meilleurs films de 2022, soient les zébus d'or. Il s'agit de l'" Angle mort " de Lotfi Achour pour la catégorie documentaire Panafricain. " A doll house in the memory of the men and their dreams of ash buried under the sight of midnight for the sweet rods of the warren farm cover the true lord of the cages and the lullabies lies " de Harry Joël, sacré dans la catégorie fiction panafricaine et gagnant du fonds serasary . Ainsi que " Biby fotsy " de Mafinaritra Rajerizafy, prix du public.

La Teinturerie

Robin Kafirah Gasy en concert

Va à la découverte de Robin Kafirah Gasy. Vendredi, la bande retrouvera les noctambules à la Teinturerie Ampasanimalo. L'incontestable originalité de la musique de Robin provient du mélange de styles qui ne peut laisser indifférent, qui est propre à son pays et qui côtoie un espoir joliment enfantin à travers ses textes très touchants parlant des maux de ce monde. Cet artiste est aussi connu comme le porte-parole du métissage musical. Entre Maloya, influences malgaches et aussi africaines, Robin fait voyager à travers une musique émouvante, une voix habitée, des textes poétiques loin de toute illusion. Le chant est sage,sans cris, mais empreint d'amour, de respect et de paix. Sa musique est une vague qui berce, réconforte et fait danser.