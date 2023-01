Madagascar: Karaté - Emile Vazaha attend l'attestation de fonction

Même pas 24 heures après l'Assemblée Générale Elective du Comité Olympique Malgache, l'équipe du président Emile Ratefinanahary est sortie de son silence.

Le feuilleton est loin d'être terminé. En conférence de presse hier, le président Emile Ratefinanahary a déclaré que cette élection du COM à Toliara était illégale. Une personne membre de l'ancienne fédération ne devrait pas s'asseoir à la place de la Fédération malgache de karaté. " La messe a été dite à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire, l'organe suprême ayant des pouvoirs délibérants de la Fédération, le 7 juillet dernier. Les présidents des 15 ligues ont décidé de suspendre le comité exécutif de la Fédération dirigée par Solofo Barijaona Andrianavomanana.

Depuis cette date, personne ne devrait plus parler au nom de cette fédération. Cela a été approuvé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et qui nous a permis de participer au championnat d'Afrique à Durban ", a-t-il noté. " Nous étions bouleversés par le fait que le sensei Manitra Randriamiarana, membre du comité exécutif de l'ancienne Fédération était présent lors de cette AGE de ce week-end à Toliara alors que ce dernier n'a pas le droit à cette élection ". Et de continuer " Nous attendons notre attestation de fonction et certificat de conformité depuis un mois et demi.

On fait appel à tous les responsables étatiques à agir car le sport est fait pour unir et non pour se faire la guerre ", a-t-il enchaîné. " La discipline karaté nous promet des médailles d'or aux Jeux des Iles de l'Océan Indien au mois d'août. Comme lors du championnat d'Afrique en 2001 durant lequel on a remporté des médailles d'or. Nos combattants ont encore confirmé cette suprématie lors de la dernière édition des JIOI à domicile en 2007. Nous demandons à ce que les athlètes ne soient perturbés afin qu'ils puissent affronter les tournois en toute sérénité, et ne pas les prendre en otage ", a conclu le DTN Adjoint sensei Hery Lucien, non moins ancien entraîneur national.