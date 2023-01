Sénégal: Produits à l'exportation - L'Ansd une progression de 7,6% des prix au troisième trimestre 2022

Les prix des produits à l'exportation ont augmenté de 7,6% au troisième trimestre de 2022.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette hausse résulte du renchérissement des produits minéraux (+23,7%), des produits des industries chimiques (+9,5%), des chaussures et coiffures (+8,5%), des matières textiles et ouvrages (+8,2%) et des métaux communs et ouvrages (+7,5%).

Toutefois, ajoute l'Ansd, la baisse des prix des peaux et cuirs (-15,2%) et des machines et appareils (-13,6%) a limité cette hausse. Par rapport au troisième trimestre de 2021, les prix des produits à l'exportation ont progressé de 24,5%. Sur les trois premiers trimestres de 2022, ils se sont bonifiés de 21,4%, comparés à ceux de la période correspondante de 2021. Les prix des produits à l'importation se sont appréciés de 13,0%, au troisième trimestre de 2022.

Cette évolution est consécutive à l'accroissement des prix des produits minéraux (+29,3%), des graisses et huiles animales ou végétales (+15,1%), des matières textiles et ouvrages (+7,9%) et des matériels de transport (+7,4%). Cependant, la diminution des prix des machines et appareils (-4,2%) et des produits du règne végétal (-6,4%) a atténué ce renchérissement. Par rapport au trimestre de 2021, les prix des produits à l'importation ont progressé de 32,6%. Sur les trois premiers de 2022, ils se sont accrus de 25,6%, relativement à ceux de la même période de 2021.