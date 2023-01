Afrique: CHAN-2022 - Mozambique-Libye - " Nous devons éviter les erreurs commises lors du match à l'Algérie. Pour gagner le Mozambique, il faut bien attaquer " (Corentin Martins)

Le sélectionneur français de l'équipe libyenne de football A' Corentin Martins, a relevé lundi l'importance d'adopter une stratégie offensive mardi face au Mozambique au stade Nelson Mandela, pour espérer gagner et raviver les chances de qualification, à l'occasion de la 2e journée du Championnat d'Afrique des nations.

" C'est notre deuxième match, ça va être difficile, mais on a fait de bonnes choses face à l'Algérie qui nous poussent à rester confiants. Défensivement, on a bien réagi, mais offensivement nous sommes appelés à faire mieux pour gagner ce match ", a déclaré Martins dont les propos ont été relayés par l'agence de presse algérienne, lors d'une conférence de presse tenue au stade de Baraki.

La Libye, vainqueur de l'épreuve en 2014 en Afrique du Sud, a raté ses débuts dans cette 7e édition en s'inclinant en match d'ouverture face à l'Algérie (1-0), alors que le Mozambique a fait match nul devant l'Ethiopie (0-0).

" Face à l'Algérie, on n'a pas suffisamment utilisé le ballon, notamment en première période, notre début de match nous a mis sous pression, mais on a réagi après le but encaissé. Nous nous sommes procuré quelques occasions. Face au Mozambique, nous devons bien jouer sur le plan offensif et surtout éviter de commettre des erreurs techniques ", a-t-il insisté.

" Dans un match, il faut garder l'équilibre défensif et offensif. Le rendez-vous du Mozambique c'est à quitte ou double. On se doit de prendre les trois points, réaliser le match parfait pour espérer gagner. Nous avons analysé le Mozambique, c'est une équipe qui ne sera pas facile à jouer, elle défend bien, il faut être méfiant et confiant en même temps, nous allons aborder ce match pour le gagner ".

Concernant l'objectif de la Libye dans ce tournoi, l'ancien capitaine de l'AJ Auxerre a souligné que tout était " possible " dans le football, malgré le faux départ des "Chevaliers de la Méditerranée ".

" Dans le football tout peut se passer, ce n'est pas les meilleurs qui gagnent à tous les coups, on a espoir d'aller le plus loin possible, Il n'y a pas trop de pression sur ce deuxième match. Les premiers matchs sont assez frileux, les équipes pensent plutôt à défendre qu'à attaquer, il n'y a pas de petites équipes, comme on l'a pu vérifier hier avec la victoire de Madagascar face au Ghana (2-1) ".

Présent au côté du coach, l'ailier gauche d'Al-Ahly Tripoli Mohamed Mounir a affirmé que les joueurs sont motivés à l'idée de se racheter face au Mozambique.

" Le Mozambique est une bonne équipe, renfermant d'excellents joueurs notamment sur les ailes. Ce sera un match difficile. Nous devons éviter les erreurs commises lors du match à l'Algérie, pour espérer réaliser un bon résultat mardi. Le plus important est d'être disciplinés sur les plans défensif et offensif " .