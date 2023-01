Afrique: CHAN-2022 - Mozambique - Libye - " Nous allons jouer un match d'une grande importance qui va définir notre avenir "

Maïmouna SANE

Le Mozambique affrontera la Libye à 17h au stade Nelson-Mandela, à Baraki, pour le compte de la 2ème journée du groupe A. Les Mambas tenteront d'accrocher leur premier victoire dans cette compétition devant les Chevaliers de la Méditerranée qui ont laissé les plûmes, vendredi face à l'Algérie (0-1), en match inaugural de ce CHAN.

Pour le sélectionneur des Mambas, Conde Chiquinho la victoire est obligatoire pour se relancer. " Nous allons jouer un match d'une grande importance qui va définir notre avenir dans cette compétition, nous allons tout faire pour gagner. Nous avons étudié le jeu de la Libye, à nous maintenant de faire le job demain ", a déclaré le coach mozambicain, en conférence de presse tenue au stade de Baraki.

Lors de son entrée en lice dans cette 7e édition, le Mozambique a fait match nul devant l'Ethiopie (0-0), alors que la Libye s'est inclinée en match d'ouverture devant l'Algérie (1-0). " Notre objectif est d'être au niveau de ce tournoi, si on peut bien jouer et gagner, ce sera parfait. Nous nous sommes bien comportés lors du premier match, nous allons essayer de dominer de la même manière. Je souhaite qu'on fasse l'histoire et marquer ce CHAN en Algérie ", a-t-il ajouté. Interrogé sur son changement tactique lors du premier match face aux Walia Ibex, le coach du Mozambique a estimé que les deux attaquants Isac Carvalho et Joao Bonde ont beaucoup apporté. " Isac est notre homme, nous avons bien réagi en deuxième période face à l'Ethiopie. Pour le prochain match, Isac et Joao pourraient être alignés en attaque, on fera de notre mieux pour gagner ce rendez-vous ", a-t-il insisté.

Assis au côté de son sélectionneur, l'attaquant de Ferroviario Nampula (Div.1/ Mozambique), Isac Carvalho a estimé que cette rencontre ne sera pas facile. " Le match face à la Libye sera difficile, nous allons faire de notre mieux, tout donner sur le terrain pour sortir victorieux. Une chose est sûre, nous allons aborder ce match pour gagner et se relancer dans la course pour la qualification. " Et d'enchaîner : " Nous avons observé la Libye, c'est une très bonne équipe, nous devons faire très attention et rester concentrés pour réaliser un bon résultat, nous voulons créer l'histoire, d'autant que nous avons effectué une bonne préparation. "

Dans l'autre match du groupe A, l'Algérie, leader avec trois points, affrontera l'Ethiopie (2e, 1 point) aujourd'hui à 20h00 au stade Nelson Mandela, avec l'intention de l'emporter et valider son billet pour les quarts de finale. Les deux premiers du groupe se qualifient pour le prochain tour.