Ile Maurice: Taux de remplissage des réservoirs - Seul Mare-Longue a meilleure mine

L'eau est-elle devenue une denrée rare ? De jour en jour, le niveau de nos réservoirs s'amenuise, laissant place à une scène désolante, avec un fond sec et craquelé. Les chiffres de la Water Resources Unit sont éloquents. Le taux de remplissage de nos sept réservoirs affiche 31,4 % pour une capacité totale de 92,20 mm3, contre 72,7 % à la même période en 2022. Seul le bassin de Mare-Longue montre une évolution, avec un taux de remplissage de 55,4 %.

Un niveau d'eau inquiétant est signalé au Midlands Dam et au Bagatelle Dam, en dessous de 30 %. En effet, si leur capacité de stockage est de 25,50 mm3 pour le Midlands Dam et 14,76 mm3 pour le Bagatelle Dam, ils sont respectivement remplis à 22,8 % et 28,1 %. La Nicolière a un taux de remplissage de 44,1 % alors que Piton-du-Milieu est à 40,1 %. Le réservoir La Ferme affiche, lui, un taux de 17,4 %, ce qui le rend désormais inexploitable. Cette eau est utilisée pour l'irrigation.

En ce qui concerne l'eau potable, les régions de l'Ouest sont alimentées par des nappes phréatiques. Justement, où en sont-elles ? À la Central Water Authority (CWA), on explique que les averses du Sud-Sud-Est de la semaine dernière leur ont été bénéfiques. "Cela permet de garder un niveau raisonnable."

Quid des coupures d'eau ?

Des mesures encore plus draconiennes seront-elles prises si le niveau des réservoirs continue à baisser ? On fait ressortir que la décision reviendra au Water Resources Monitoring Committee, qui se réunira cette semaine pour une évaluation de la situation. Déjà, on explique que la CWA envisagerait de récupérer l'eau des stations hydroélectriques du Central Electricity Board à Ferney et à Plaine-Champagne, la traiter et ensuite la distribuer à la population. En attendant, des averses sont vivement attendues.

"16 %, c'est de la boue"

Dimanche, Osman Mahomed, député du Parti travailliste et ingénieur civil de formation, s'est rendu sur le site du Midlands Dam pour constater de visu l'impact de la sécheresse. Il a constaté un envasement causé par l'eau de la rivière, qui a transporté de la boue. "Avec le temps, la boue remplace l'eau dans un réservoir. Ce qui fait que sa capacité diminue." Si, selon lui, le taux de remplissage était de 32 % dans les réservoirs, ce serait mieux, mais ce n'est pas le cas. "16 %, c'est de la boue et pour les 16 % restants, la moitié sera perdue lors de la distribution. Il ne restera que 8 % d'eau dans nos réservoirs."

Parlant du Midlands Dam, construit il y a 20 ans, Osman Mahomed explique : "Il paraît qu'il y a quatre à cinq mètres de terre. C'est un gros volume de terre à la place de l'eau. (... ) Il faut enlever l'excès de terre." Pour lui, avec le changement climatique, le même problème se répétera. Il rappelle que le gouvernement avait promis une alimentation d'eau de 24h/24, sept jours sur sept. "Au lieu de cela, il construit le Metro Express."