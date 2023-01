Ile Maurice: Alia Kala - "Le yoga est une thérapie pour la santé mentale et physique"

interview

Une nouvelle année commence, avec de nouveaux défis. Comment faire face à ce monde stressant ? Alia Kala, coach de yoga et bien-être à Dan Vibe with Al, nous explique.

Avec la crise actuelle, les soucis financiers, jeunes, moins jeunes et parents sont stressés, en sus des autres problèmes du quotidien, notamment du travail. Quels conseils donneriezvous à ces gens ?

Déjà, pour se libérer du stress de son quotidien et éviter que nos plus jeunes en soient affectés, on doit pouvoir se focaliser sur ses priorités. C'està- dire son bien-être personnel avant tout ! Ma devise dans ce monde stressant est de positiver et de pratiquer la gratitude. Allons vivre, se concentrer sur les belles choses que la vie a à nous offrir et en profiter. Côté finances, se contenter de ce qu'on, a du moment qu'on arrive à vivre convenablement et ne pas toujours en vouloir plus. L'erreur que fait pratiquement tout le monde. On a tendance à tout précipiter et à vouloir tout avoir rapidement. Laissons les choses se faire et allons à notre rythme. Tout ne tourne pas qu'autour de l'argent... Si on adopte cette attitude, on sera moins stressé et cela répercutera sur nos plus jeunes.

Comment le stress peut-il être néfaste à la santé ?

Mis à part le côté émotionnel impactant notre santé mentale, les angoisses, allant même jusqu'à la dépression, le stress nous affecte aussi physiquement, causant des maux de tête fréquents, des tensions, des douleurs au dos et au cou, de la fatigue extrême due au manque de sommeil, des maladies cardiaques, des maladies de peau entre autres...

Dans ce cas, quelles sont les bonnes habitudes à adopter pour son bien-être ?

Tout d'abord se trouver, de temps en temps, un moment pour soi-même, son "me time". Pratiquer des activités, faire ce qu'on aime, surtout se reconnecter à la nature qui procure un réel bien-être sur le mental et le physique. Le plus souvent, le mieux c'est ! Il est aussi important d'adopter une bonne alimentation. Si votre vie est chargée, trouvez-vous au moins un petit moment pour vous retrouver avec vousmême. Quinze minutes par jour, le matin ou le soir. Une petite séance régulière de yoga est définitivement recommandée.

Comment le yoga peut-il aider ?

Le yoga est une thérapie pour la santé mentale et physique. Sa pratique aide non seulement à améliorer sa souplesse, mais aussi à tonifier le corps, contribue à la perte de poids, aide à gérer le stress, améliorer le sommeil, la mémoire et la respiration entre autres bénéfices... Des étirements réguliers améliorent la posture du tout corps, apaisent les douleurs, favorisent la circulation sanguine et stimulent l'humeur entre autres.

Y a-t-il un régime spécifique à suivre parallèlement avec le yoga ?

Pour rappel n'est pas simplement une pratique physique de postures ou de la méditation mais est surtout une philosophie de vie. Une vie de conscience, une connexion avec soi-même d'abord et avec tout ce qui nous entoure. Une union à la puissance universelle. Ceux qui le pratiquent, dans le vrai sens du terme, adoptent une alimentation saine et équilibrée, composée de produits naturels de qualité, non transformés, notamment de fruits, de légumes, céréales, graines et herbes fraîches. Une alimentation "Sattvic", comme on l'appelle. Ce régime est conseillé pour bien nourrir le corps en le maintenant dans un état paisible. Cependant, il n'est pas imposé, d'autant plus qu'on est chacun différent et qu'on ne le pratique pas de la même manière. Essayons d'adapter notre alimentation en fonction de notre profil mais en essayant, autant que possible, de maintenir une balance et un équilibre.

Y a-t-il différent style de coaching de bien-être, dépendant du degré de stress d'une personne ?

Nos séances de coaching bien-être sont sur mesure, selon le besoin de la personne. Bien souvent, c'est en extérieur, dans la nature et à la plage. Bien sûr, le coaching se fera selon l'état d'esprit de la personne. Mais on favorise surtout le yoga, peu importe le degré de stress. C'est la pratique idéale pour réduire l'anxiété, pour baisser la tension artérielle à travers les respirations lentes et profondes et l'alternance du rythme cardiaque à travers les mouvements. Chaque séance se termine par un moment de relaxation et méditation guidée, aidant à calmer le corps et l'esprit dans l'ensemble et à lâcher prise.

A quelle fréquence et comment devrait-on pratiquer le yoga ?

Idéalement tous les jours, même cinq à dix minutes, si vous avez un emploi du temps chargé. Sinon, une bonne séance d'une heure deux à cinq fois la semaine, selon votre capacité et emploi du temps bien sûr. Je favoriserai un endroit agréable, propre et pur et relaxant. Soit une pièce chez vous, la terrasse, le jardin ou à la plage. Une petite musique relaxante peut aider pour la thérapie sonore. Sinon, le son de la nature. Un petit conseil est de pratiquer au moins la posture de l'enfant avec cinq à dix respirations profondes tous les jours pour réduire le stress.

Dois ton être souple physiquement pour en pratiquer ?

Non pas du tout ! Justement c'est l'erreur que font beaucoup. Au contraire, une pratique régulière du yoga permet de s'assouplir. On ne doit pas être souple pour faire du yoga mais on doit le faire pour devenir souple ! Il suffit d'y aller lentement dans vos mouvements, en respirant lentement et profondément. Essayez de maintenir les postures le plus longtemps possible et pousser plus loin à chaque expiration. Si vous pratiquez déjà le yoga une fois la semaine, c'est super, mais continuez à pratiquer quelques petites postures cinq à dix minutes tous les jours.

Doit-il être complété avec d'autres activités ?

Le yoga, à part d'être une thérapie et une pratique stimulant le physique, l'émotionnel et l'énergétique, c'est aussi une activité physique complète dans l'ensemble. Les postures pratiquées convenablement travaillent tout le corps, stimulent et tonifient les muscles. Les mouvements enchaînés sont aussi très cardios et les postures maintenues renforcent le corps et l'esprit. Les mouvements sont calmes et lents mais très intenses. Certaines postures demandent même force intense, puissance, souplesse et équilibre que même les sportifs n'arrivent pas forcément à gérer... Donc je dirai non. Mais ça dépend de tout un chacun. Certains préfèrent des activités sportives hardcore, comme la gym et se limitent au yoga pour le côté relaxation, méditation et étirement.