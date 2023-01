Guinée: Labé - Découverte du corps sans vie d'un homme en décomposition

Le corps en décomposition d'un homme d'un peu plus de la cinquantaine a été découvert au secteur 1 du quartier Daka 1 après la dernière prière du jour lundi 16 janvier 2023.

Mamadou Saliou Diallo ne vivait pas avec sa femme et a été aperçu la dernière fois vendredi projettent d'aller à un mariage dans son village d'origine Dalein.

Le propriétaire de la concession, Sadjo Diallo informé est venu trouver un attroupement, pour lui c'est la soeur du défunt qui habite non loin de là qui a alerté sur le fait que depuis quelques jours il n'avait pas de nouvelles de son frère, que les voisins croyaient déjà à Dalein mais prenant de ses nouvelles près de la famille de Dalein ne l'ayant pas vu non plus, elle a pris le soin de vérifier à son domicile, dans l'après midi du lundi, et dès qu'elle s'est approchée de la maison, l'odeur du corps en décomposition a attiré son attention et elle s'en est allée,paniquée, chercher de quoi défoncer la porte et quand elle y est parvenue, son frère dormait de son sommeil d'éternité, le corps en putréfaction dans le lit, incapable de savoir quand il est décédé avec exactitude.

Alors, Me Alhassane Doumbouya, responsable du secteur informé après la dernière prière a joint la police et les sapeurs pompiers, les seconds ont invoqué une panne de leur engin de secours, alors, les autorités du quartier ont trouvé des engins pour que les sapeurs pompiers viennent désinfecter le corps et la chambre mortuaire, geste qui nécessitait un traitement minutieux.

La dépouille de Saliou Diallo a été inhumé par une poignée de personnes aux alentours de 00 heures. Il était l'époux d'une femme qui visiblement ne vivait plus avec lui, même si à l'annonce du décès, elle a été aperçue se lamentant sur le lieu mortuaire et le père de trois enfants.