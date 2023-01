Algérie: Industrie - Le groupe Divindus réalise un chiffre d'affaires de 37 Mds DA en 2022

ALGER — Le groupe des industries locales Divindus a réalisé un chiffre d'affaires de 37 milliards de DA en 2022, soit une hausse de 11% par rapport à 2021, ainsi qu'une hausse de 6% de la valeur ajoutée, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère de l'Industrie.

Ces résultats ont été présentés lors d'une réunion avec les responsables du groupe, de ses filiales et entreprises, présidée lundi par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, et ce dans le cadre de la poursuite de la série de rencontres d'évaluation des groupes industriels publics, a précisé la même source.

Il a été procédé, dans ce cadre, à la présentation du rapport d'activité du groupe qui a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 37 Mds DA, soit une hausse de 11% par rapport à 2021, ainsi qu'une hausse de 6% de la valeur ajoutée.

A cet effet, les entreprises et les filiales ayant réalisé un bilan positif et jouissant d'une bonne santé financière ont été mises en exergue, outre celles rencontrant des difficultés, notamment financières, selon le communiqué.

Divindus Groupe ambitionne d'améliorer son chiffre d'affaires pour atteindre 43 Mds DA en 2023 (+27%) ainsi que d'augmenter son produit net de plus de 200%, notamment après la mise en service de plusieurs projets du groupe concernant principalement les usines de la céramique et de brique qui permettront de doubler la production de ces matériaux.

Divindus Groupe compte aujourd'hui parmi les principaux groupes industriels publics, étant implanté dans la plupart des wilayas, avec près de 15.000 employés répartis sur 14 filiales activant essentiellement dans la production des matériaux de construction, la transformation du bois et ses dérivés, l'éclairage public, la gestion des zones industrielles, ainsi que la prestation de services.

A l'occasion, les responsables du groupe ont exposé les principaux problèmes et obstacles qui entravent le développement du groupe, relatifs notamment à la conjoncture économique mondiale ainsi qu'à la situation de certaines filiales et entreprises du groupe concernant l'endettement.

Après avoir souligné l'importance de ce groupe, le ministre a appelé à "redoubler d'efforts pour améliorer ses résultats et accélérer et diversifier sa production compte tenu de ses grandes capacités" pour à la fois répondre aux besoins du marché local et envisager l'exportation.

Le ministre a également insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité des produits, d'accroître l'utilisation de la technologie pour renforcer le rendement, réduire les charges et augmenter la valeur ajoutée, et de développer les techniques de commercialisation pour décrocher de nouvelles parts de marché.

A cet égard, il a plaidé pour la création de laboratoires de recherche et développement et l'encouragement de l'innovation en coordination avec le secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le ministre a, par ailleurs, donné des instructions pour la valorisation des actifs des établissements et unités non exploités, la relance des établissements à l'arrêt et la restructuration des entreprises en grande difficulté.

Il a aussi recommandé la réhabilitation des établissements sous sa coupe à travers un plan de développement et de modernisation bien étudié.

Le premier responsable du secteur a, en outre, mis l'accent sur la nécessité d'améliorer la gouvernance à travers le recrutement de compétences, des programmes de formation périodique pour les employés, la création de centres et de laboratoires de recherche et développement, la mise en place d'un système informatique et l'accélération du processus de numérisation.

Le ministre a également évoqué les contrats de performance, qui seront un critère d'évaluation de la performance des groupes industriels publics à partir de 2023, selon le communiqué.