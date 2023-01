Algérie/Angola: Foot/CHAN-2022 (Gr. D-1re j) Mali - Angola 3-3 - Déclarations

ORAN — Déclarations recueillies par l'APS à l'issue du match Mali-Angola (3-3) joué lundi au stade Miloud-Hadefi (Oran) pour le compte de la 1re journée du groupe D du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) des footballeurs locaux qu'abrite l'Algérie du 13 janvier au 4 février.

Pedro Conçales (sélectionneur Angola) : " Je suis vraiment déçu. On aurait pu tuer le match au moment où on menait 3-1, mais on a raté des occasions franches. Malgré cela, je remercie mes joueurs qui méritaient mieux que ce match nul. L'adversaire est revenu en force dans les 20 dernières minutes profitant de la fatigue de mes protégés, ce qui lui a permis d'égaliser.

Cela dit, l'adversaire est une bonne équipe qui est même considérée comme parmi les favoris au sacre final.Notre ambition était de remporter cette rencontre avant d'affronter un autre gros calibre, en l'occurrence la sélection de la Mauritanie qui reste invaincu depuis un bon bout de temps. Nous allons bien nous préparer pour ce rendez-vous qui sera très difficile et décisif vu que notre groupe est formé de trois sélections et que seul le premier ira en quarts de finale".

Nouhoum Diane (sélectionneur Mali) : "On visait la victoire pour bien débuter la compétition, mais on est tombé sur un adversaire redoutable qui nous a créé beaucoup de difficultés, et qui pratique un beau football. Cela dit, je suis satisfait de ce point de nul au regard de la physionomie de la partie.

Les changements que j'ai opérés se sont avérés fructueux. La plupart des joueurs de mon équipe manquent d'expérience vu qu'ils participent pour la première fois dans ce genre de compétition. Je peux même dire que ce nul à un goût de victoire. J'aurais tout mon temps pour préparer notre prochain match face à la Mauritanie qu'on aura l'occasion de superviser au cours de sa prochaine sortie devant l'Angola".

Mamadou Diaby (désigné meilleur joueur du match): "Je félicite mes camarades pour avoir réussi à revenir de loin dans cette rencontre et surmonter un retard de deux buts. On est maintenant dans l'obligation de gagner le prochain match pour continuer l'aventure et aller le plus loin possible dans ce Championnat, qui reste notre principal objectif".