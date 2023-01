Algérie: Algérie-Italie - Les perspectives de coopération industrielle examinées

ALGER — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a reçu, lundi à Alger, le PDG du groupe italien "Adler", Paolo Scudieri qui effectue une visite en Algérie accompagné d'experts du groupe, pour examiner les perspectives de coopération industrielle et les opportunités d'investissement et de partenariat, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie.

A l'entame de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, M. Zaghdar a présenté les facilités et avantages qu'offre le nouveau système d'investissement aux investisseurs locaux et étrangers.

Le ministre a mis en exergue les potentialités et atouts naturels, géographiques, économiques et humains que recèle l'Algérie et qui lui permettent de drainer les plus grands projets pour répondre aux besoins du marché local et s'orienter vers l'exportation aux marchés arabes et africains, ajoute la même source.

Pour ce qui est du secteur industriel, le ministre a évoqué les industries alimentaire, textile et mécanique qui constituent des opportunités de partenariat fructueux pour les deux parties suivant le principe gagnant-gagnant.

De son côté, M. Scudieri a fait part de la volonté du groupe italien de "réaliser de grands projets en Algérie, un pays à dimension africaine", précisant que sa visite en Algérie tend à '"identifier les projets pouvant faire l'objet d'un partenariat bénéfique pour les deux parties algérienne et italienne, en première étape dans le secteur des pièces de rechange de différents types de véhicules avec un accompagnement technologique ainsi que l'industrie textile".

Le groupe "Adler" dispose d'une centaine de sociétés dans 34 pays à travers le monde et active dans les secteurs de l'automobile, des industries chimiques, de l'énergie, de l'aviation et de l'agroalimentaire.