Algérie: Lancement du projet "Cinéma de l'université" à partir de l'Université de Boumerdes

BOUMERDES — Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Kamel Baddari, accompagné de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a procédé mardi, à l'université M'hamed Bougara de Boumerdes, au lancement du projet "Cinéma de l'université" visant à animer la vie culturelle et artistique dans les établissements d'enseignement supérieur et les résidences universitaires.

La cérémonie de lancement de ce projet, qui s'est déroulée à la Faculté de technologie, a été marquée par la présence de représentants du Centre national de cinématographie et de l'audiovisuel (CNCA), principal partenaire de cet événement, de responsables de plusieurs universités et résidences universitaires, d'enseignants et d'étudiants.

Il a ajouté que cette initiative est de nature à "promouvoir le cinéma en milieu universitaire, tout en formant les étudiants dans le cadre d'ateliers de production de courts métrages, documentaires et autres œuvres cinématographiques, dans le but de participer à des festivals de cinéma universitaires, parallèlement au téléchargement des films diffusés sur la plateforme numérique mise en place à cet effet".

A son tour, la ministre de la Culture et des Arts a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat liant les secteurs de la culture et de l'enseignement supérieur. Elle vise à "renforcer le rôle et la place du cinéma au sein de l'université, parallèlement à l'ancrage des valeurs et des principes de citoyenneté chez l'étudiant", a-t-elle dit.

L'opportunité a, également, donné lieu au lancement de la manifestation "Caravane cinématographique", inscrite dans le cadre du même projet, qui sillonnera, dans sa première étape, nombre d'établissements universitaires des wilayas de Boumerdes, Bouira, Blida, Tipasa, Tizi-Ouzou, M'sila et Sétif.

Selon l'exposé présenté sur cette caravane culturelle, qui s'étalera du 16 janvier au 9 février prochain, celle-ci prévoit la projection, chaque mardi, de deux films algériens (un long et un court métrage), suivis d'un débat ouvert, dont notamment les films "Omar Gatlato Redjla", "Beni Hendel", "Ibn Badis", "Fatma N'Soumer" et "Les vacances de l'inspecteur Tahar".