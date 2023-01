Maroc: Réunion du Comité de suivi de la Coopération de défense maroco-israélienne

Rabat — Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, la première réunion du Comité de Suivi de la Coopération de défense maroco-israélienne s'est tenue les 16 et 17 janvier 2023 au Cercle Mess Officiers de Rabat.

Coprésidée par le Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR et Monsieur Dror Shalom, Directeur du Bureau des affaires politico-militaires du Ministère de la défense d'Israël, cette réunion a examiné les différents domaines de la coopération militaire bilatérale, notamment la logistique, la formation et les entraînements ainsi que l'acquisition et la modernisation des équipements, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.

Tout en se félicitant du niveau de la coopération militaire bilatérale, les deux responsables se sont accordés à renforcer davantage cette coopération et à l'élargir à d'autres domaines, notamment le Renseignement, la Défense aérienne et la Guerre électronique, relève le communiqué, notant qu'à cette occasion, l'Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud a qualifié la coopération militaire maroco-israélienne de "porteuse d'intérêts mutuels et basée sur la confiance et le soutien réciproque".

En marge de cette réunion, des entrevues entre responsables marocains et israéliens, civils et militaires, ont également eu lieu au niveau des Organes concernés de l'Etat-Major Général des FAR.

Les conclusions des travaux de la première réunion du Comité du Suivi de la coopération de défense maroco-israélienne ont été présentées et adoptées le 17 janvier 2023 par les deux parties.