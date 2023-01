Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Janvier 2023

Burkina Faso : Insécurité- 11 présumés délinquants dont un élève et une coiffeuse aux arrêts

Le commissariat de police de l’Arrondissement n°2 de Ouagadougou a présenté ce mardi à la presse, deux réseaux de 11 présumés délinquants mis aux arrêts qui opéraient à Ouagadougou et à Ziniaré dont un élève et une coiffeuse. (Source : Aib)

Côte d’Ivoire : Education nationale- Décès de l’ancien ministre Paul Akoto Yao

L'ancien ministre de l'Education nationale (1971-1983), Paul Akoto Yao, âgé de 84 ans, a tiré sa révérence dans un centre hospitalier, où « il était en cardio depuis deux semaines », selon son entourage. M. Paul Yao Akoto, premier Ivoirien agrégé de biologie, fut écrivain, vice-président de l'Assemblée nationale, et membre du Conseil exécutif de l'Unesco. Ce natif de Sakassou (centre) a marqué la scène politique en Côte d'Ivoire. Compagnon de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République et le "père" de l'indépendance, il est nommé sous l'ère de l'ancien président Henri Konan Bédié, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, de 1994 à 1998. (Source : presse locale)

Guinée : Lutte contre la corruption- Les avocats Kassory Fofana montent au créneau

L’ancien Premier ministre d’Alpha Condé est emprisonné depuis le 26 avril 2022 pour « détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption d’argent publics et enrichissement illicite ». Figure historique du régime de l’ancien président de la République de Guinée Alpha Condé en séjour médical en Turquie, Ibrahima Kassory Fofana est toujours en prison. Pourtant, le 10 janvier 2023, sa défense attendait un arrêt définitif de la Cour Suprême qui devait élargir leur client. Mais c’était sans compter sur le juge Mangadouba Sow, qui a décidé de renvoyer l’affaire au 24 janvier 2023. Les jeunes magistrats de la CRIEF se sont assumés pour faire bénéficier à Dr Kassory quatre ordonnances de mise en liberté » a déclaré Me Sidiki Bérété, un des avocats de la défense de Kassory Fofana. (Source : Apa)

Bénin : Activités parlementaires- Le retour de l'opposition au parlement

Seulement trois partis politiques sur les sept en compétition ont atteint la barre de 10% des suffrages requis pour siéger à la future Assemblée nationale qui comptera 109 députés pour le compte de la 9ème législature. Il s'agit des deux partis de la majorité présidentielle, l’Union progressiste pour le renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR) qui s'en sortent respectivement avec 53 et 28 sièges, puis du parti d’opposition les "Démocrates" qui a obtenu 28 sièges, s'assurant une base dans les discussions sur des dossiers brûlants. ( Source : Dw)

Sénégal : Activités politiques- Marine Le Pen cherche à polir son image de présidentiable

La candidate malheureuse aux deux dernières élections présidentielles françaises a entamé lundi soir une visite de trois jours dans la capitale sénégalaise. Près de six ans après sa dernière visite au Tchad où elle avait été reçue par le défunt président Idriss Déby Itno à l'occasion de la campagne présidentielle de 2017, Marine Le Pen est de retour sur le continent africain. La cheffe de fil de l'opposition française est au Sénégal depuis hier soir, lundi, pour une visite de trois jours. Si l'agenda spécifique de ce voyage est inconnu du grand public, nous savons au moins que le leader de l'extrême droite française compte rencontrer plusieurs acteurs politiques et de la Société civile. Un tête-à-tête avec le président Macky Sall semble toutefois peu probable vue des relations intrinsèques qu'entretient ce dernier avec son homologue français. Que peut-on donc s'attendre de cette visite de Mme Le Pen dont la famille politique a longtemps été hostile aux relations entre Paris et le continent noir ? (Source : Apa)

Cameroun : Infrastructures routières- Le gouvernement prévoit dépenser 306 milliards de Fcfa

Dans le budget 2023, l’enveloppe réservée à la construction des routes et des autres infrastructures est de 306,35 milliards de Fcfa, soit 4,9 % du budget total. C’est d’ailleurs le programme budgétaire le mieux garni cette année. De même, tout laisse croire que ce programme va faire l’objet d’une évaluation particulière en fin d’exercice budgétaire puisque le président Paul Biya a lui-même fait un ensemble de promesses pendant sa dernière adresse à la nation. « La réalisation de plusieurs infrastructures routières a également permis de désenclaver les bassins de production agricole. Cet effort va se poursuivre en 2023, avec l’aménagement d’environ 700 kilomètres de route », a annoncé le chef de l’État. Les travaux de la section courante de cette autoroute ont déjà été réalisés à 99 %. Et pour ce qui est du raccordement à la Route nationale no 3 et à la ville de Yaoundé, les travaux sont estimés à 67 %. (Source : journal du Cameroun)

Guinée Equatoriale : Corruption- Arrestation d’un des fils du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo

L’arrestation de Ruslan Obiang Nsue, l’un des fils du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, est inédite pour un membre de la famille présidentielle de Guinée équatoriale. Soupçonné d’avoir vendu un avion de la compagnie aérienne nationale, il a été appréhendé ce lundi 16 janvier et placé en résidence surveillée, a annoncé mardi la télévision d’État (Tvge). Fin novembre, les autorités avaient ouvert une enquête « après avoir constaté la disparition de l’appareil Atr 72-500 appartenant à la compagnie nationale », Ceiba Intercontinental, qui se trouvait depuis 2018 en révision de routine en Espagne, explique la Tvge. Selon la même source, Ruslan Obiang Nsue aurait « vendu l’avion Atr à l’entreprise BinterTechnic », spécialisée dans la maintenance aéronautique et basée à Las Palmas, sur l’île espagnole de Grande Canarie. (Source : Jeune Afrique)

Soudan : Réconciliation- Un premier pas vers la finalisation de l’accord controversé

Une atmosphère enthousiaste et constructive a accompagné l'atelier organisé, du 9 au 12 janvier, dans le somptueux « Friendship Hall » de Khartoum ? un bâtiment érigé par Pékin sur le bord du Nil bleu. Il s'agit de la première d'une série de cinq conférences visant à finaliser l'accord-cadre passé le 5 décembre entre certains civils et les généraux auteurs du coup d'État du 25 décembre 2021 afin de remettre le Soudan sur les rails de la transition démocratique. (Source : Le Point)

Nigeria : Insécurité alimentaire - 25 millions de personnes menacées par la faim

Près de 25 millions de Nigérians risquent de souffrir de la faim pendant la période de soudure, entre juin et août 2023, si des mesures urgentes ne sont pas prises, a indiqué la dernière édition de Cadre Harmonisé, une analyse alimentaire et nutritionnelle menée par le gouvernement et soutenue par l'Organisation des Nations-Unies (ONU). Cette année risque d'être difficile pour moins de 10% de la population du Nigeria. Selon le Cadre harmonisé, un outil d'analyse sur la situation alimentaire et nutritionnelle, cette frange de la population de ce pays d'Afrique de l'Ouest est exposée à une insécurité alimentaire. Ce chiffre inclut les populations déplacées et les rapatriés très vulnérables qui luttent déjà pour survivre à une crise humanitaire de grande ampleur dans laquelle 8,3 millions de personnes ont besoin d'aide. (Source : Apa)