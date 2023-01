Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Le Mali, premier pays le plus attractif pour le commerce

Le Mali est le premier pays le plus attractif pour le commerce dans la Zone Uemoa, deuxième de la Zone Cedeao et 15ème du continent.

" Ce classement effectué par une agence de notation indépendante illustre que malgré les chocs notamment la hausse des prix à l'international, la vision des plus hautes autorités à renforcer la résilience de notre économie a très des réformes pertinentes et ciblées porte ses fruits . Le dynamisme des acteurs économiques est également à saluer ", a dit dans un document, Bougadari Doumbia Dgcc.

La même source signale que les procédures de plus en plus transparentes et digitalisées comme le "trade portal " et le guichet unique de la Dgcc, de l'Api, l'adoption en cours de plusieurs mesures de facilitation des échanges, l'interconnexion des systèmes informatiques Dgcc-Dgd-Dgi apportent de plus en plus de prévisibilité dans les opérations d'import-export.

"Les efforts doivent se poursuivre dans le sens de :

- l'élimination progressive les barrières tarifaires et non-tarifaires au commerce des marchandises ;

- la libéralisation progressivement du commerce des services ;

- la protection des investissements productifs, de droits de propriété intellectuelle et de l'application effective de la politique de concurrence ;

- le développement progressif des infrastructures d'appui au commerce ;

- la mise en œuvre effective des réformes dans le domaine douanier et l'application effective des mesures de facilitation des échanges ", dira M. Doumbia.