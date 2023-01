Congo-Brazzaville: Art d'Orphée - Mako Musica s'apprête à lancer son premier album

Trois mois seulement après sa sortie officielle, le 15 octobre 2022, le dernier né des groupes musicaux congolais présidé par le mécène et producteur Bienvenu Okoma, plus connu sous le pseudonyme de Makosophie, s'apprête à mettre sur le marché du disque son premier opus intitulé " Biwela wela ".

Suivant son programme d'activités, l'orchestre fera son entrée au studio dès ce 20 janvier pour son nouvel album de dix titres intitulé " Biwela wela ". Cet album aura des titres comme "Isabela" du genre salsa, "Simoni" et "Amour réciproque" du genre rumba ondemba, tout comme un peu du show à travers le générique "Biwela-wela". Le promoteur prend l'engagement de ne pas décevoir les mélomanes car, a-t-il dit, la musique fait partie de l'éducation de masse " Au niveau de l'orchestre, il a été installé un comité de censure pour éviter toutes sortes de dérapages éventuels à la dépravation des mœurs. Mako-Musica se distingue par la structure des textes et des rythmes dans son ensemble ", a-t-il précisé.

Ces chansons abordent des thèmes aussi intéressants que variés, à l'instar de la "richesse" car chacun, selon son destin, doit vivre par rapport à ses moyens et il n'est point question d'être complexé, d'envier les autres et les choses du monde. Un autre thème est celui de la chanson "Amour réciproque" qui voudrait que quand l'un fait un grand pas, l'autre doit suivre. Et pour prendre des distances, il faut que l'un des deux puisse dire au revoir en notifiant ses motivations. C'est ce qui caractérise la réciprocité en amour. Quant à la thématique du générique "Biwela-wela", il est question de quelqu'un qui veut tout avoir.

Une tournée musicale en vue

Après le studio, le promoteur du groupe se rendra en Afrique du Sud pour le mixage de cet album qui sera prêt début mars en version CD et sur toutes les plateformes de téléchargement légales. La sortie de l'oeuvre sera accompagnée de quelques clips promotionnels, en dehors des prestations scéniques que Mako-Musica livrera dans plusieurs villes et localités du Congo avant d'entamer l'international.

Lorsque le produit sera disponible, le groupe livrera des spectacles d'abord dans les différents arrondissements de Brazzaville, notamment à l'esplanade de la télévision nationale à Nkombo, à la commune de Moungali, au rond-point de Poto-Poto, au Centre sportif de Makélékélé, au collège d'enseignement général Antonio-Agostinho Neto à Talangaï, à la Corniche ... Puis ce sera le tour de Pointe-Noire de le recevoir avant Dolisie et Nkayi. Ensuite, le groupe ira dans la zone septentrionale du Congo, notamment à Ngo, Gamboma, Oyo, Owando, Makoua, Ouesso, Boundji et Ewo. " La tournée nationale promotionnelle interviendra pendant les grandes vacances 2023. Pour tous ceux qui veulent se préparer ou se joindre à nous, ils peuvent nous appeler ", a fait savoir le promoteur de cet orchestre, avant de signifier que tout son personnel bénéficie du même traitement ainsi que de la sécurité sociale et assurance.

Notons que Mako-Musica a été fondé dans le souci d'accompagner le projet de l'industrie musicale de MKS, au regard de la léthargie observée au niveau de certains orchestres qui n'ont pas voulu adhérer à l'initiative de cette maison de production intitulée Makosophie, lancée en 2016 par Bienvenu Okoma. Cette maison a commencé ses activités avec le concept " Doudou Copa chante Koffi ". Ensuite, le trio Kevin Mbouandé, Sheryl Gambo et Trésor Mvoula TM9. Nourrissant des ambitions d'être autonome et surtout professionnel, Bienvenu Okoma construit une salle de spectacles d'une capacité de plus de deux mille places, achète du matériel professionnel de musique et finit par créer le groupe Mako-Musica, qui est depuis lors sollicité pour prester aux cérémonies de mariages, anniversaires et autres.