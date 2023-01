Afrique: ID4Africa dévoile la classe des Ambassadeurs 2023 - La montée en puissance des hauts fonctionnaires et de la représentation féminine

ID4Africa annonce sa classe d’ambassadeurs 2023 composée de 93 hauts fonctionnaires et décideurs de 48 pays d'Afrique. Cette classe compte un nombre record de femmes (37 %) et de hauts fonctionnaires (40 % des Ambassadeurs occupent le poste de Directeur Général ou un plus élevé), ce qui reflète à la fois l'engagement du Mouvement à assurer l'égalité des sexes et l'influence et l'importance croissantes de cette vénérable institution. Rapporte une note à la presse de cette organisation.

« Les Ambassadeurs ID4Africa constituent un puissant groupe d'agents de changement qui ont prouvé leur pertinence et leur importance pour la transformation numérique et les parcours de développement de l'identité numérique des pays d'Afrique. Ils ont porté la voix du progrès, renforcé et créé les bons écosystèmes d'identité impliquant toutes les parties prenantes des différents secteurs et fourni des services clés pour aider à accélérer l'agenda ID4D dans leurs pays. », ajoute ledit document dont nous avons eu copie.

Commentant le programme des Ambassadeurs, son Pdg le Dr Joseph Atick, a déclaré : « Nous sommes fiers d’observer le programme se développer de plus en plus.Le Bureau des Ambassadeurs est passé d'un rôle de liaison entre le Mouvement ID4Africa et les acteurs nationaux de l'identité à un organe de gouvernance d'une importance cruciale, prodiguant des conseils et une orientation pour garantir que le Mouvement et nos programmes, en particulier nos AGA et LiveCasts - notre plateforme de renforcement continu des capacités etde partage des connaissances - répondent aux besoins des pays membres et du continent africain au sens large et anticipent ces besoins au fil du temps.Une grande partie du succès et de l'impact du Mouvement est due au dévouement et aux efforts de ces hommes et femmes exceptionnels et nous sommes impatients de continuer à travailler avec eux pour répondre aux besoins d'identité de l'Afrique et à l'agenda ID4D ».

Indiquons qu’en plus de 93 Ambassadeurs actifs, le Programme des Ambassadeurs compte 13 Ambassadeurs Émérites qui ont servi comme Ambassadeurs pendant au moins quatre ans avant la fin de leur mandat et qui continuent à s'impliquer passionnément à défendre la cause de l'identité dans leur pays.