Cote d'Ivoire: Sécurité routière - La Stratégie nationale de Sécurité routière 2021-2025, présentée

La Stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025 (Snsr), déjà matérialisée par des innovations telles que la vidéo-verbalisation, le contrôle permanent de l’alcoolémie et l'accentuation de la lutte contre le téléphone au volant..., permettra d'améliorer la sécurité routière avec pour objectif la réduction du nombre de tués de 25% à l'horizon 2025 et de 50% à l'horizon 2030. C’est M. Étienne Kouakou, le directeur de la Coordination des Transports terrestres et des relations extérieures de la Direction générale des Transports terrestres et de la Circulation (Dgttc) au ministère des Transports qui a donné l’information. Il l'a signifié, au cours de la conférence de presse hebdomadaire « Tout savoir sur » du Centre d’information et de communication gouvernementale (Cicg), le 17 janvier 2023 à Abidjan.

Selon M. Etienne Kouakou, « La Stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2025 va aider à la réduction des accidents dont la plupart sont dus à l'incivisme et à l'indiscipline des conducteurs. Les actions combinées de sensibilisation et de répression régulières sont sans nul doute les véritables moyens d’éradiquer les comportements inciviques sur nos routes et d'atteindre les objectifs. »

Par ailleurs, au cours de ce premier numéro de Tss de l'année 2023, l’invité du jour a décliné les sept axes majeurs de la Stratégie nationale de Sécurité routière. Il s'agit, notamment, de l'amélioration du cadre institutionnel de gestion et de coordination de la sécurité routière, de la protection des usagers vulnérables, de l’atteinte d’une mobilité sûre dans les zones urbaines, de la réduction de l’accidentalité des axes interurbains, de l’amélioration des comportements des conducteurs, de l’amélioration de la sécurité des transports en commun et de marchandises, et de l’amélioration de la prise en charge des victimes d’accidents.

Par ailleurs, Étienne Kouakou s'est félicité de la tendance baissière du nombre de tués sur les routes ivoiriennes dont le nombre est passé de « 1 500 tués par an entre 2012 et 2019 à 1 050 tués par an à fin décembre 2022 ». Selon lui, des actions ont été entreprises pour assurer la sécurité des usagers : des formations, des campagnes de sensibilisation des usagers au respect des règles de la circulation routière, la répression des contrevenants et la sécurité des véhicules.

Au niveau de la vidéo-verbalisation, Étienne Kouakou a révélé que plus de 9,3 millions de cas ont été enregistrés depuis l'entrée en vigueur de la mesure en 2021, avant de déplorer que, 95% des accidents soient dus à l'homme et 6% imputables aux mauvais états des véhicules et des routes.

Revenant sur les différentes mesures de limitation de vitesse en agglomération, l'émissaire du ministère des Transports a rappelé que, sauf indication contraire, la limitation de vitesse est de 60 km/h avec une tolérance de 10%. Parlant de formation, il a déclaré qu'il existe désormais des Formations qualifiantes dénommées ''Certificat d'aptitude de conducteur routier (Cacr)" pour tous ceux qui voudraient devenir des chauffeurs professionnels.

Il a annoncé que bientôt, le passage du permis de conduire se fera par ordinateur de sorte à réduire la présence humaine afin de crédibiliser davantage ce titre de transport, avant d'annoncer qu'au regard des résultats obtenus, les efforts du ministère des Transports seront poursuivis. Ainsi, il sera bientôt procédé au déploiement de la vidéoverbalisation sur les axes interurbains accidentogènes.