Ile Maurice: Le ministère s'approvisionne en produits de cannabis médical

Le cannabis médical sera utilisé à partir de mars. En effet, un appel d'offres a été lancé par le ministère de la Santé pour l'achat de produits à base de cannabis afin de traiter les premiers patients retenus par le Medical Cannabis Therapeutic Committee (MCTC).

En conférence de presse le 16 décembre, alors qu'il faisait un bilan de son ministère, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, avait expliqué que le ministère recevra un petit stock de médicament. "Les comités régionaux vont alors commencer à travailler selon les critères qui ont été établis pour que les patients bénéficiaires puissent recevoir leurs médicaments", avait-il affirmé.

Parmi les produits qui seront utilisés, dix flacons d'huile sublinguale à base de THC. Les importateurs auront notamment le choix entre 25 boîtes d'huile ou de spray avec 27 mg/ml de THC ou 25 boîtes contenant 20-27 mg/ ml de THC. Pour être éligibles, les produits pharmaceutiques doivent être enregistrés auprès de la Food and Drug Agency, l'European Medicines Agency, l'Australian Therapeutic Goods Administration, l'United State Food And Drug Administration.

La Dangerous Drugs (Amendment) Act 2022, promulguée en novembre dernier, prévoit que les importateurs doivent importer pour le compte du ministère de la Santé ou avoir une autorisation pour le faire. "Where medicinal cannabis is imported, the importer shall, under the strict supervision of the Police, deliver the medicinal cannabis to the Ministry."

Pour rappel, l'idée de l'utilisation du cannabis à des fins médicales a été évoquée dans le rapport Lam Shang Leen sur la drogue. Par la suite, une étude menée par diverses instances sur les vertus et le taux en tétrahydrocannabinol dans le chanvre a été lancée. Un comité technique, présidé par le professeur Teeshan Bahorun, directeur du Mauritius Research and Innovation Council, a été mis en place en 2020 pour mener une étude sur le cannabis médical.

Le rapport, rendu public en 2021, est en faveur de l'introduction du CBD dans les traitements médicaux. Du coup, le cannabis médical sera réservé à des "specific therapeutic conditions" : la paralysie spasmodique associée à la sclérose, l'épilepsie sévère, les nausées et vomissements associés à la chimiothérapie ainsi que des douleurs sévères. Dans chaque cas, le patient devra avoir épuisé tous les autres traitements. Telles sont les conditions pour lesquelles le rapport Bahorun demandait l'usage du cannabis médical.