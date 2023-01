Afrique: CHAN 2022 - Webetu Abate (coach de l'Ethiopie) - " La défaite complique les choses pour nous "

interview

L'Ethiopie se complique la tâche et Webetu Abate en est conscient. Après la défaite contre l'Algérie ce soir (1-0) lors de son deuxième match du CHAN 2022 dans le groupe A, le sélectionneur des Walyas A' pense qu'une qualification pour les quarts sera difficile pour son équipe. Il s'exprimait en conférence de presse dans des propos recueillis par Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports à Alger.

Journaliste : Après le match nul contre le Mozambique, vous perdez ce deuxième match de la phase de groupe contre l'Algérie. Vos impressions.

Coach : C'était un match très difficile car nous jouons bien sur sur le terrain de nos adversaire et ils ont l'avantage d'avoir tous les supporters de leur côté. Ils ont également des joueurs de qualité qui évoluent au haut niveau, donc c'était beaucoup plus difficile pour nous. L'équipe algérienne a bien joué, j'aimerais également les féliciter pour leur qualification. Ils ont mis du pressing et nous avons essayé par la suite de gérer le jeu, les deux équipes ont joué, mais au final nous avons été battus.

Il va être plus difficile pour vous de vous qualifier, surtout après la victoire du Mozambique ?

Oui, quand vous voyez sur le papier, nous avons 1 point, la mission parait très difficile. Notre mission est de jouer et de mettre les chances de notre côté, si à la limite nous avions eu un match nul aujourd'hui, peut-être que ça aurait été un peu plus facile, mais la défaite complique les choses pour nous.

Vous avez joué dans un stade plein ce soir, comment avez vous trouvé le public ?

Je pense qu'il y avait des supporters très passionnés, le supporter motive le joueur, et c'est très important, c'était un plaisir d'expérimenter cela. Certains joueurs n'avaient pas énormément d'expérience, et les supporters ce sont bien comportés. J'aimerais encore une fois féliciter l'équipe d'Algérie.

Sur l'historique de l'Ethiopie en championnat d'Afrique

Nous avions gagné la Coupe d'Afrique des nations très tôt et ensuite tout a changé. Que ce soit en Afrique ou dans le monde, il y a énormément d'investissement qui est fait chez les joueurs, la différence est que nous ne parlons plus de trophée. Comme vous le savez nous avons joué il y a quelques années de cela à la CAN et nous avons essayé de montrer nos ambitions.