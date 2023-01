Tunisie: Législatives 2022 - Le second tour, une occasion pour rectifier le tir (Président de l'ISIE)

Tunis — Lors de la proclamation des résultats du second tour des législatives 2022, l'Instance supérieure indépendante pour les Elections (ISIE) aura à dévoiler des données relatives au taux de participation des inscrits volontaires, distinctes de celles concernant les électeurs automatiquement inscrits, a fait savoir le président de l'Instance électorale, Farouk Bouaskar.

Ces données seront d'un grand secours et pour les médias et pour les journalistes, dès lors qu'elles les aideront à procéder de manière lucide et claire aux analyses et aux comparaisons, a-t-il assuré.

Bouasker s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue, mardi, à Sousse, en marge de sa participation à une réunion avec des candidats au second tour des élections législatives des gouvernorats du centre et de la région côtière.

Bouasker a tenu à révéler une précision de taille. La remarquable hausse d'environ deux millions et 25 mille électeurs, volontairement inscrits aux élections législatives en cours, a faussement gonflé le registre électoral, a-t-il dit, soulignant que ce chiffre s'est mal répercuté sur les taux de participation lors du premier tour.

Encore, faut-il rappeler, les taux de participation lors des précédentes élections qui étaient calculés sur la base des taux de participation des seuls électeurs volontairement inscrits, a révélé le président de l'ISIE. Il a ajouté que le second tour des législatives de 2022 se tiendra dans 4.222 centres de vote comprenant 10.012 bureaux de vote.

Bouasker a, en outre, précisé que le registre électoral a affiché une baisse non négligeable du nombre d'électeurs inscrits, passant de 9 280 000 électeurs à 7 853 000 électeurs, lesquels sont inscrits dans 131 circonscriptions où se tiendront les élections du second tour.

Le président de l'ISIE a, par ailleurs, assuré que l'Instance électorale s'emploiera lors du second tour des législatives à rectifier le tir, à remédier aux insuffisances et à combler les lacunes relevées lors du premier tour.

Le second tour sera une occasion de tirer les leçons. Cette action sera opérée sur la base des observations et des suggestions des candidats au second tour, a-t-il fait savoir, soulignant que l'ISIE s'efforcera à ce titre de simplifier une série de procédures en vue de garantir la bonne organisation de la campagne électorale.