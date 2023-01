Afrique: CHAN 2022 - Gyan Asamoah (Ghana) " L'Algérie a réussi le pari de l'organisation "

Présent au stade Nelson Mandela d'Alger lors du match Mozambique- Libye, Asamoah Gyan a bien voulu répondre à quelques questions de la presse en zone mixte. La légende ghanéenne s'est prononcé sur l'organisation de la compétition en Algérie et sur les chances des Black Stars qui participent actuellement au CHAN.

" Nous voulons vraiment voir une bonne Coupe d'Afrique des Nations. Donc tous ceux qui choisissent, nous devons les soutenir et rassembler l'Afrique. Ces dernières années, les pays africains font des efforts considérables en terme d'infrastructures. De beaux stades sont construits un peu partout. Des stades modernes qui n'ont rien à envier à ceux des grands clubs en Europe. Le stade Nelson Mandela d'Alger qui accueille actuellement les matchs du Groupe A, est le genre de stade que j'aime, très compact, proche du public. Vous savez, j'étais là pour la cérémonie d'ouverture. Ce sont des infrastructures de qualité. Bravo à la fédération algérienne et à tous ceux qui ont été impliqués. Jusqu'à présent, tout est en train de réussir Jusqu'à présent, l'organisation est bonne. L'Algérie est capable d'accueillir aussi la Coupe d'Afrique s'ils sont prêts à l'accueillir parce que l'organisation a été excellente " dira l'ancien capitaine des Black Stars.

Gyan s'est aussi exprimé sur l'entame difficile du Ghana dans ce CHAN. Les Black Stars ont été battus par le Madagascar lors de leur premier match. " Ils sont toujours en train de construire. Nous sommes toujours en train de construire parce que vous savez ce nouvel effort est arrivé au mauvais moment quand le football ghanéen était en baisse. Nous avons de jeunes joueurs qui émergent et la fédération est en train de construire de très bonnes choses. J'ai toujours confiance pour l'avenir et pour les garçons aussi (ndlr joueurs ghanéens présents au CHAN). J'ai toujours confiance en cette génération, et j'espère que lorsque les choses reprendront, nous allons les montrer au monde entier. Nous avons déjà le talent. Il faut juste tirer les leçons et je suis sûr que tout ira bien. "

Titulaire d'un diplôme d'entraineur Asamoah Gyan n'écarte pas l'idée de se retrouver un jour sur un banc pour entraîner. Mais en attendant, il préfère parfaire ses connaissances pour commencer à exerce le métier d'entraîneur. " Ouais, j'ai la licence, ce qui est la chose la plus importante. J'ai juste besoin d'améliorer mes compétences de coach parce que c'est un jeu complètement différent. J'ai besoin de faire quelques séminaires et travailler avec des clubs assis pour avoir mon expérience. Donc je dois être au bon endroit et au bon moment. Et quand je suis sur le terrain, je peux aussi être capable de montrer mes compétences de coach ".

Jugé par certains comme " ridicule " Gyan a cependant une autre perception du CHAN. " Honnêtement, je ne pense pas ainsi. Lors du premier match tout le monde était nerveux. Nous voyons de jeunes talents qui brillent dans ce tournoi. Il y'a eu de l'amélioration dans le deuxième match. Comme je l'ai dit, le premier match était douloureux. Vous pouvez voir que les joueurs étaient un peu tendus et il y a de la place pour l'amélioration, on doit juste les soutenir, et s'assurer que tout se passe bien "