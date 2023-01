Maroc: M. Akhannouch conduit une délégation marocaine au Forum de Davos

Davos — Une délégation marocaine conduite par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, prend part aux travaux du Forum économique mondial, qui se tient du 16 au 20 janvier à Davos.

La délégation présente à Davos, en Suisse, comprend le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli et le directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, Ali Seddiki.

Le Forum connait la participation de plus de 2.500 leaders, acteurs publics, dirigeants de grandes entreprises et responsables d'organisations internationales et non gouvernementales. Par ailleurs, plus de 50 chefs d'État et de gouvernement prennent part à l'édition 2023 du Forum, marquée par de nombreux enjeux géopolitiques, économiques et défis sociaux.

Les débats de l'édition de cette année, organisée sous le thème "la coopération dans un monde fragmenté", s'articulent notamment autour de l'inflation, des dangers de la récession, de la transition énergétique, des enjeux climatiques et de l'avenir des économies en développement.