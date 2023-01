Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - La Habg et le Comité national de lutte contre la contrefaçon unissent leur force

La Haute autorité de la bonne gouvernance (Habg) et le Comité national de lutte contre la contrefaçon (Cnlc) ont signé un accord administratif. C'était le lundi 16 janvier 2023, au siège de la Habg à Cocody-Riviera.

Afin de lutter contre la corruption, la contrefaçon et le piratage, le Comité national de lutte contre la contrefaçon (Cnlc) et la Haute autorité de la bonne gouvernance (Habg) ont décidé de renforcer leur coopération. Selon le président de la Cnlc, Brou Michel Gabriel N'Zi, cet accord de coopération porte sur les échanges d'information et la conduite conjointe de mission.

" Le Cnlc est pleinement engagé à mener cette lutte conformément à ses missions en comptant sur la participation de tous. Car, autant que nous sommes, nous subissons indirectement ou directement au quotidien les conséquences désastreuses de la corruption et de la contrefaçon ", a-t-il fait savoir. Et de lancer un appel à toute la population à se détourner de ces fléaux qui engendrent les conséquences sur leur santé, leur sécurité et sur l'économie du pays.

Pour sa part, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, s'est réjouie de l'initiative de la Habg et le Cnlc qui est d'unir leur force pour lutter efficacement contre la corruption et la contrefaçon. A l'en croire, ce sont deux fléaux qui minent le développement de la société ivoirienne.

La ministre a toutefois rassuré les responsables de la Haute autorité de la bonne gouvernance (Habg) et du Comité national de lutte contre la contrefaçon (Cnlc) du soutien de son département ministériel dans leur mission de lutte contre la corruption et la contrefaçon.

Les ministres Françoise Remarck et Souleymane Diarrassouba se sont réjouis de cette initiative

A son tour, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, a déclaré que cette signature s'inscrit dans la vision du gouvernement qui est d'offrir un climat favorable à l'investissement. Car, dira-t-il, la signature de cet accord rassure et impacte la confiance des investisseurs nationaux et internationaux.

" La signature de la convention de cette collaboration s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement, à savoir impliquer tous les acteurs concernés par ces fléaux par une synergie d'action à l'effet d'offrir un climat favorable à l'investissement privé, au développement de nos industries et assurer la sécurité du consommateur ", a-t-il affirmé. Il a profité de cette tribune pour féliciter les équipes qui ont travaillé à l'élaboration de cette plateforme collaborative.

Le président de la Habg, N'Golo Coulibaly, s'est dit heureux de la signature de l'accord administratif entre son institution et le Cnlc qui s'inscrit dans la poursuite et l'intensification de la lutte contre ces infractions et le renforcement des capacités opérationnelles des services d'investigations des deux structures pour faire face aux fléaux qui menacent continuellement les sociétés.

Il a dit que son institution et le Cnlc conjugueront leurs efforts en vue de lutter contre toutes les formes d'atteinte à l'intégrité et à la probité. Notamment, la contrefaçon qui constitue aussi une forme d'atteinte à l'intégrité et à la probité tout comme la corruption qui tue l'économie et les populations du pays.