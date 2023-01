Afrique: CHAN 2022 - Corentin Martins (coach de la Libye) - " Difficile d'accepter le score et la défaite "

interview

Déjà battue contre l'Algérie lors de son premier match du CHAN 2022 dans le groupe A, la Libye s'est de nouveau inclinée ce mardi face au Mozambique (3-2) à l'occasion de sa deuxième sortie. Une grosse déception pour Corentin Martins, le sélectionneur des Chevaliers de la Méditerranée A', quand on sait qu'il avait pour ambition de se qualifier pour le tour suivant. En conférence de presse d'après-match, il est revenu sur la rencontre et évoqué ce qui n'a pas marché. C'était au micro de Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports à Alger.

Journaliste : Coach, votre commentaire après ce match et cette nouvelle défaite de votre équipe ?

Corentin Martins : Ecoutez, c'est un match difficile, difficile d'accepter le score et la défaite. On a eu les occasions pour marquer le deuxième but mais on ne le marque pas et on a eu un petit trou en début de deuxième mi-temps, on est moins sorti sur les porteurs de balle et ils ont réussi à marquer le deuxième but, ensuite ce coup de pied arrêté. Et quand on essaye de jouer plus en avant on se laisse découvrir derrière et ils marquent sur une contre-attaque. On réduit le score à 3-2, mais on arrive pas à égaliser. C'est une grosse déception de ne pas avoir mis ce deuxième but.

Vous étiez favori dans ce groupe, mais vous perdez. Vous menez, vous avez le match en main et la possibilité de le tuer. Comment vous expliquez le trou d'air que vous avez eu ?

La déception c'est de ne pas avoir doublé la mise. On a eu des opportunités. Certains diront que c'est de la maladresse ou manque de qualité et d'autres que c'est de la malchance. Quand on ne marque pas avec toutes les occasions qu'on a eues, c'est qu'à un moment donné on n'est pas assez tueurs, on a manqué de la qualité dans la finition. Et sur leur égalisation, on a pris un coup derrière la tête et on n'a pas su réagir jusqu'à leur deuxième but. C'est une grosse déception parce qu'on espérait sortir des poules, ce qui ne sera pas le cas. On va jouer le troisième match avec de la fierté et terminer sur une victoire.

Votre ambition c'était sortir des poules ?

Oui, c'était de sortir des poules avec l'Algérie et aller le plus loin possible. Mais quand on arrive dans une compétition comme celle-ci, on ne sait jamais à quel niveau sont les autres équipes. Malheureusement, il n'est plus possible de sortir des poules et c'est dommage.

Le Mozambique a fait trois changements qui ont été payants. Est-ce que ça a destabilisé votre équipe ? Et comment expliquez-vous la non titularisation de votre numéro 25 ?

C'est vrai que quand une équipe adverse fait trois changements à la mi-temps, c'est un coup de poker. Mais ce que je vais retenir c'est notre équipe qui a bien débuté la deuxième mi-temps en ayant la main mise sur le jeu. Mais après on perd un peu le fil.

Quant à notre numéro 25, il est revenu de blessure. Il avait fait un match complet contre l'Algérie, plutôt un bon match défensif. Mais j'ai choisi de mettre le numéro 16 pour apporter une touche un peu plus technique.