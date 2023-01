Afrique du Nord: L'Algérie et Malte expriment leur satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales

ALGER — L'Algérie et Malte ont exprimé mardi leur satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales, lors d'une réunion périodique des consultations politiques algéro-maltaises, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

M. Amar Belani, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a coprésidé mardi à Alger, avec M. Christopher Cutajar, Secrétaire permanent du ministère maltais des Affaires étrangères et européennes et du Commerce, la réunion périodique des consultations politiques algéro-maltaises, indique le communiqué.

Lors de cette rencontre, les deux parties "ont passé en revue l'état des relations bilatérales dans leur ensemble, ainsi que les moyens de les promouvoir davantage à la faveur des réformes politiques et économiques engagées par l'Algérie et à l'aune des nouvelles réalités imposées par le contexte géopolitique et économique global", poursuit le texte.

A cet effet, les deux responsables sont convenus de réunir la 6e session de la Commission mixte algéro-maltaise au cours de l'année 2023, "en vue d'approfondir la coopération sectorielle et les échanges entre les acteurs économiques des deux pays et de tirer pleinement profit des avantages accordés par le nouveau cadre réglementaire pour l'investissement en Algérie".

A ce titre, les deux hommes sont convenus de "renforcer la concertation entre l'Algérie et Malte afin d'appuyer les efforts de la communauté internationale dans la recherche d'un règlement pacifique de ces conflits, conformément aux résolutions des Nations unies".

La coopération euro-méditerranéenne ainsi que la problématique de la migration irrégulière ont aussi été passées en revue, selon le document qui fait savoir que les deux parties ont réitéré leur disponibilité à promouvoir la dimension humaine et la mobilité comme vecteurs de la relance du partenariat liant l'Algérie et Malte.